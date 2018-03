Poslední rozloučení s Kuciakem: Pohřbili ho ve svatebním jako jeho snoubenku

Smuteční síň byla otevřena ve dvě hodiny, s novinářem se přišlo rozloučit přes tisíc lidí. Jeho kolegy z redakce na místo přivezl autobus, každý měl bílou lilii a odznak #All For Jan (Všichni za Jána -pozn. red.). Na místě nechyběla ani maminka Martinky (†27). Přijelo také mnoho policistů, kteří zajišťovali bezpečnost. Smutný pohřeb zavražděné Martinky (†27): Kuciakovu snoubenku pohřbili ve svatebních šatech

"Zlomilo nás to, všechny kolegy i vedení. Děkujeme všem novinářům, kteří o případu informují. Je pro nás důležité, aby se případ vyšetřil. Výzva platí stále, bude složen investigativní tým z toho nejlepšího, co v Evropě je. Jano měl příběh v hlavě, první verze byl jen draft (pracovní verze textu pozn.red.) A my to chceme dokončit. Nezvládl bych, kdyby se to stalo ještě někomu. V civilizované zemi, která je v EU, by se takové věci neměly stávat," řekl před pohřbem Peter Bárdy, šéfredaktor portálu Aktuality.sk

Video Pohřeb Jána Kuciaka: Zlomilo nás to, dopadnutí viníka je důležité, říká jeho šéf - Tomáš Koníček, Jan Jedlička 1080p 720p 360p REKLAMA

Po rozloučení ve smuteční síni se lidé přesunuli do nedalekého kostela. Mnoho lidí ale muselo zůstat venku a poslouchat mši na prostranství před kostelem, protože se do malé síně všichni nevešli. Řada lidí se jen stěží ubránila slzám.

Smuteční mši vedl biskup Stanislav Zvolenský. "Jestli si vrah myslel, že Jána umlčí, tak udělal přesný opak. Spojil celé Slovensko," pronesl biskup. "Útok na novináře pokládám za útok na svobodu. Práce novinářů je třeba si vážit. Hledat a psát pravdu je nevděčná služba. Kdokoliv sahá na jejich životy, sahá i na svobodu Slovenska. To nesmíme dopustit," dodal dále. Po obřadu se všichni přesunuli na hřbitov.

Stejně jako jeho snoubenku i Jána uložila rodina k věčnému odpočinku ve svatebním obleku. Do rukou mu dali dřevěný růženec. Poté se za něj všichni sborově pomodlili a rakev za zvonění kostelních zvonů spustili do hrobu na místním hřbitově. Svatební překvapení na pohřbu: Tohle si Ján připravil pro milovanou Martinu

Video Rakev spustili do hrobu, rozezněly se zvony. Při emotivním loučení se zavražděným Kuciakem tekly slzy. - Jan Jedlička, David Malík 1080p 720p 360p REKLAMA

Tragédie, která se odehrála ve Veľké Mače minulý týden, zasáhla celé Slovensko. Neznámý pachatel zde zastřelil investigativního novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou (†27). Oba zemřeli patrně kvůli Kuciakově práci. Páteční pohřeb mladé Martinky v Gregorovcích navštívily stovky lidí. Mladou ženu pohřbili ve svatebních šatech. Na památku zavražděné dvojice se v pátek na Slovensku v zahraničí konaly shromáždění a průvody lidí, kterých se zúčastnily tisíce lidí.