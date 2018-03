Vražda novináře Kuciaka (†27): K italskému podnikateli vtrhli zakuklenci!

Desítky zakuklených policistů vtrhly ve čtvrtek ráno do domů italského podnikatele Antonina Vadaly a jeho dalších krajanů ve slovenských Michalovcích a Třebišově. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, jestli měli co do činění s brutální popravou slovenského novináře Jána Kuciaka (†27). Ten byl zavražděn i spolu s partnerkou (†27), když chystal článek o aktivitách italského podsvětí na Slovensku.