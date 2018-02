Kamarádi smutní za Jirku, který se zabil v Thajsku: "Ať se ti na druhé straně daří, jednou se tam všichni potkáme."

Touha po lepší fotce stála život už nepočítaně turistů po celém světě. V pátek takto zemřel Čech Jiří B. (†32) na thajském ostrově Koh Samui u vodopádu Bang Khun Sri. Podle místních médií ustoupil až za provaz s výstražnými cedulemi o zákazu vstupu. Jediný krok mu rozhodil rovnováhu a on spadl do 30metrové hloubky.

Ani rychlá pomoc svědků už mu nedokázala zachránit život. Jeho tělo se záchranářům podařilo z místa odnést až po pěti hodinách kvůli náročnému terénu.

Smutná ztráta zasáhla mnoho lidí z Jirkova okolí. "Byl to férový kluk a super kamarád. Je to strašný a nic víc mě nenapadá než to, ať se ti tam na té druhé straně daří, jednou se tam všichni potkáme," vzkázal Martin. "RIP Jiří, nemůžu to skousnout. Upřímnou soustrast celé rodině," napsal Jaroslav.

Jirka zemřel v thajském vodopádu: Tragédie kopíruje smrt reprezentanta Dubovského

"Děkuji za vše, co jsem s tebou mohla zažít a prožít kus krásného života. Moc mi chybíš," truchlí Jiřího přítelkyně.

"Nikdy nezapomenu na neuvěřitelné večírky s tímhle energickým a vždycky pozitivním kamarádem... Budeš nám moc chybět Jiříku...," smutní Luke. "Je mi hrozně, přátelé a kamarádi, opatrujte se a dávejte na sebe pozor a vím, o čem mluvím... Stačí vteřina nepozornosti a z vysněné dovolené se nikdy nemusíte vrátit... Moje myšlenky jsou s celou jeho rodinou, kam posílám hlubokou a upřímnou soustrast...," dodal.

"Byl to tak hodnej kluk a žádnej blbec. Kolikrát člověk v životě udělá něco, co se nemá nebo není podle předpisů," hájí ho Lenka.