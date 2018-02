Cizinec srazil ve Špindlu holčičku: Od zkrvavené Anežky ujel!

Když Anežka vyrážela před týdnem s rodiči a sourozenci na hory, jistě nečekala, že se z nich vrátí s několika stehy v obličeji a zážitkem, který by nikdo nepřál ani nejhoršímu nepříteli. Ve středu odpoledne vyrazila rodina Jaroslavy Z. na svah. Poklidné odpoledne však narušila nehoda.

Němec z místa utekl

Okolo čtvrté odpoledne došlo ke střetu. „Stáli jsme dole na svahu. V prostoru, kde se lyžaři již pomalu zařazují do fronty na vlek, tedy na bezpečném místě. Nejednou do Anežky, která stála hned vedle mě, v plné rychlosti narazil další lyžař,“ prozradila její maminka.

K rodině se ihned seběhli lidé z okolí. „Zvedli jsme plačící Anežku. Viděli jsme, že má celý obličej od krve,“ popsala zděšená maminka. Mezitím lyžař z místa nehody ujel. „Věnovali jsme se dceři, koukla jsem po něm a on byl fuč. Víme jen, že mluvil německy.“ Ihned poté vyrazili do nemocnice.

Trauma a stehy

Malá Anežka si z nemocnice kvůli nezodpovědnosti lyžaře odnesla několik stehů v obličeji. Jen díky helmě se holčičce nestalo nic vážného. Po uprchlém Němci policie pátrá. „Můžeme jen děkovat, že to dopadlo ještě takto. Nemít Anežka helmu, tak netuším, co by se mohlo stát. Ani na to nechci myslet. Nyní můžeme jen doufat, že se rána pod nosem zahojí a nebude mít obrovskou jizvu,“ ukončila maminka.