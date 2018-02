Pašeračka Tereza podporovala teroristy, tvrdí novinářka

Terezu začátkem ledna odchytili celníci na pákistánském letišti v Láhauru – v jejím kufru našli devět kilogramů heroinu. S její pomocí místní policie začala odkrývat celou síť drogové mafie. Soud o trestu a vině ji bude čekat patrně až za půl roku, a tak nyní tráví čas ve vazbě. Zda věděla, co pašuje, nebo jí to do kufru někdo podstrčil, zatím není jisté, sama Tereza se k tomu vyjádřila dost zmateně. Podle záběrů z výslechů ovšem nijak extra zdrcená nebyla.

Počet odsouzených, a to i těch ze zahraničí, v Pákistánu dokazuje, že zde drogový byznys vesele bují. Není ani žádným tajemstvím, že peníze z takových obchodů často financují terorismus.

Pašeračku Terezu pustí na svobodu?! Její právník ví, jak na to!

Video Simona H. o Terezině příteli Tárikovi: Jak to bylo s drogami? Má z něj strach? Kolik za cestu dostala? - Petr Macek, Lukáš Červený 1080p 720p 360p <p>Kdo je tajemný Tárik, přes kterého se Tereza H. kterou na letišti v Pakistánu zadrželi s 9 kg heroinu, dostávala k zakázkám na focení? Podívejte se na video!</p> REKLAMA

„Peníze získané obchodem s drogami drží finančně nad vodou islamistické radikály z al-Káidy a Tálibánu, v menší míře i Islámského státu. Stojí za smrtí statisíců lidí ve válkách, které pomáhají udržovat, decimují ekonomiky chudých států,“ popsala Tereza Engelová na webu HlídacíPes.org.

Cituje i zprávu Interpolu, která je více než všeříkající. Třetina z 5000 zločineckých skupin operujících v Evropě je zapojena do pašování drog! A tak i Tereza mohla nevědomě podpořit některou z teroristických organizací…