Brutální vražda rodiny v chatové osadě: Kdo je J. T., který asistoval vrahovi?

Tři týdny od brutální vraždy dvou členů rodiny na Ústecku policie pomalu odkrývá detaily otřesného zločinu. Zdá se, že dvojice mužů šla do domku v chatové osadě pro peníze - konkrétně pro osm milionů korun. Jenže vše skončilo dvojnásobnou vraždou a sebevraždou. Kdo je přeživší pachatel, který z domu odešel, než se údajná loupež zvrhla?

Marie (†45) a Aleš (†63) S. byli zastřeleni ve vlastním domě v chatové osadě Střížovice. Do chaty vnikli v noci 7. ledna dva zakuklenci M. B. a J. T., oba rodiče i jejich tři děti svázali a zalepili jim ústa a oči. V ten moment jeden z pachatelů - J. T. - odešel. Druhý muž pak zastřelil oba rodiče a později i sebe.

Předtím ještě svému komplici strčil do ruky 600 korun, místo slíbeného půl milionu. J. T. se totiž celého přepadení zjevně zúčastnil jen kvůli penězům - o tom vypovídá i jeho minulost, kterou nastínil server Lidovky.cz.

Záhada brutální vraždy na Ústecku: Zavraždění manželé byli pobodaní a zbití!

J. T. žil s družkou a jejím synem v Chlumci, což je od chatové osady, kde došlo k vraždě, jen kousek. Právě na své rodinné vazby se odkazoval při rozhodování o vazbě. Tvrdil, že kvůli partnerce a dítěti by neutekl. soudce mu to ale nevěřil. "Obviněný nemá natolik hluboké vazby ke konkrétnímu místu nebo osobám, aby nevyplývala důvodná obava, že by mohl uprchnout, nebo se skrývat,“ uvedl soudce Josef Kopp.

J. T. je navíc podle Lidovek zkušený kriminálník - v trestním rejstříku má už šest záznamů, naposledy byl ale trestaný v roce 2003...

V posledních letech se mu ale nedařilo sehnat pořádnou práci - pět let byl veden na úřadu práce a vydělával si pouze na brigádách, například jako přidavač zedníka, čímž si mohl vydělat i tisícovku denně. Jinak byl živ on i jeho družka ze sociálních dávek - dostávali měsíčně 12 až 13 tisíc.