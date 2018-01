Ali, neblbni a vrať se, chybíš nám! Kamarádi pohřešované dívky prosí za její nalezení

Jako dítě v ohrožení vede policie v databázi pohřešovaných třináctiletou Alici. V pátek 19. ledna nedorazila do školy. Dopoledne údajně jela autobusem do Prahy, ráno se ještě telefonicky ozvala rodičům. Od té doby je její telefon hluchý a nikdo netuší, kde by mohla být.

"Je důvodné riziko, že by si mohla ublížit," uvedla policie v žádosti o pomoc s pátráním. Rodiče dívence přes média poslali zašifrovaný vzkaz, zatím se ji ale najít nepodařilo.

Její kamarádi sdílejí tesklivé vzkazy na sociálních sítích a prosí ji, aby se vrátila. "Strašně moc nám všem chybíš, tolik lidí se kvůli tobě trápí... Říkala jsi mi, že se mám usmívat, ale když tu nejsi, tak nemám důvod, každý den jenom tak sedím a přemýšlím nad tebou a nad tím vším, co jsme si za tak krátkou dobu zažily. Říkala jsi, že tu pro mě budeš a že mě neopustíš, když mi bude nejhůř.... Tak kde jsi teď, když tě potřebuju?" píše Eliška.

"Prožívala sis hrozný chvíle a byla jsem tu s tebou.. plno lidí tu bylo a je a ještě dlouho s tebou bude! Vždyť my jsme bez tebe ztracení... Prosím, vrať se... Nemusíš se bát vrátit, všechno by se to vyřešilo v klidu... Máme o tebe vážně strach. Naše jedno velký přání je, aby jsi se prostě vrátila a my měli zase důvod se usmívat," smutní Lenka.

"Doufám, ze si neublížiš, trdlo, budu se za tebe modlit ke všem bohům, co existujou, aby jsi se našla, zlatíčko... kdyby jsi byla silná a poslechla, víš, že by se to nestalo, láska je svině, Alex, ale tohle si ty vůbec nezasloužíš!!!" prozradila Klára.

Popis pohřešované Alice:

Dívka je hubená, vysoká 155 až 160 centimetrů. Má zčásti vyholenou hlavu, vlasy modrofialové barvy, nosí výrazné modré čočky a v uchu má piercing.

Cestou do Prahy měla mít pohřešovaná na sobě černé oblečení, na bundě pruh maskáčoviny, později mohla mít oblečení modré barvy. Její telefon je nedostupný, naposledy o sobě dala vědět rodině v pátek ráno. Informace o Alici Jelínkové přijímá policie na lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně.