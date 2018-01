Kolegyně pašeračky Terezy (21) ze švýcarského bordelu: Je to moje srdíčko, pošlu jí peníze!

Že obě dívky ve Švýcarsku poskytovaly sexuální služby, Blesku potvrdila tamní zaměstnankyně. „Holky Simonu i Terezu znám moc dobře, pracovaly u nás. Simona sem jezdila zhruba dva roky, Tereza o něco kratší dobu,“ potvrdila Blesku zaměstnankyně eskortu Schweden Girls ve městě Thun.

Na stránkách další agentury, tentokrát jde o podnik Riviera Girls ze švýcarského Montreux, má Simona dokonce nahé snímky. Pod přezdívkou Stefanie tam nabízí hodinu sexu za 300 CHF (6500 Kč) a služby jako klasický i orální sex, lesbi show a polohu 69.

Původně se mluvilo o tom, že v Pákistánu byla s Terezou právě i Simona. Reportéři Mladé fronty Dnes ji však zastihli v rodném Uherském Hradišti. „Tereza je moje srdíčko. To je strašný, co se stalo. O jejích cestách jsem věděla. Já bych nikdy do takových zemí, jako je Pákistán, neletěla,“ řekla.

Se zadrženou Češkou prý byla v kontaktu před několika dny. „Domlouvaly jsme se, že 13. ledna Terezu vyzvednu s taxikářem na letišti v Brně. Teď jí chci pomoci, ale nevím pořádně jak. Pošlu peníze,“ uvedla.

Že by Simona do jihoasijské země nepáchla, však odmítají kamarádi obou dívek. „Podle mě ji do toho celého navezla Simona. Je to taková zlá holka, vůbec bych se nedivila, kdyby ji do toho namočila. Do Pákistánu jezdila ještě před Terezou,“ tvrdí jedna z kamarádek zatčené blondýny.

