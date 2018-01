Další tragédie v rodině Vlastíka (†1): Chlapce zakousl pes, jeho dědu zavraždili

Malý Vlastík přišel o život minulý pátek během návštěvy bytu své babičky z matčiny strany. V nestřežené chvíli ho zakousl kříženec argentinské dogy a dalšího plemene, který patřil matčině sestře. Chlapci prokousl krční tepnu a ten na místě vykrvácel.

Podle Vlastíkovy matky, která se ozvala Blesku, nešlo tragédii zabránit, protože to byla otázka vteřiny. "Ano, umřelo mi dítě. To, co se stalo, je tragédie. Viníkem není nikdo. Na začátku asi byla provokace mého dítěte. Viník opravdu není žádný. Někteří na mě útočí, že to byla moje sestra. Já se můžu za ni postavit, ona za to absolutně nemohla. Trpíme tím všichni," řekla.

Se svou partnerkou ale absolutně nesouhlasí Vlastíkův otec, který se návštěvy neúčastnil. O psovi si narozdíl od ní myslí, že byl vždy nebezpečný. Stejný názor má pak i jeho matka, Vlastíkova druhá babička Libuše, která měla se psem také špatnou zkušenost.

Pro oba je to navíc už druhá krutá rána osudu. V roce 1992, když bylo Vlastimilovi pět let, přišla totiž rodina o otce. „Manžel se zastal ženy, kterou napadl jistý člověk propuštěný z vazby. Ten se po něm ohnal nožem a zabil ho,“ řekla Blesku nešťastná paní Libuše a dodala: „Teď se bojím, abych nepřišla i o syna, aby to všechno vydržel.“

Policisté případ nadále intenzivně vyšetřují, nikoho ale zatím ze smrti chlapečka neobvinili.

