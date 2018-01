Bývalý voják na noční ubodal Vláďu: Schizofrenii nemá, v ústavu však zůstane!

K brutálnímu útoku v textilce došlo během noční služby předloni v únoru. Bývalý voják Vlastislav Růžička tam bez jakéhokoli důvodu brutálně ubodal svého mladého kolegu Vláďu. Pak se převlékl a v klidu odjel do nemocnice pro ošetření.

Po zadržení byl umístěn do psychiatrické léčebny pro podezření na schizofrenii. To ale nakonec lékaři nepotvrdili. Po půl roce se vyjádřili, že je jeho diagnóza nejasná. Havlíčkobrodský soudce muže proto poslal do Ústřední vojenské nemocnice. Tamní odborníci se pak k otázce schizofrenie vyjádřili stejně. Podle nich měl Růžička v době činu pouze akutní psychotickou poruchu, které se už zbavil.

Mladíka v textilce ubodal bývalý voják: Byl agresivní kvůli rozvodu?

Lékaři proto navrhli, že postačí, když se vrah bude léčit jen ambulantně. To ale soudce podle Jihlavského deníku odmítl. Je totiž přesvědčený, že Růžičkovo chování je dál nevyzpytatelné. Ponechal ho proto v ústavní léčbě. Proti tomu si ale bývalý voják okamžitě podal stížnost, u Krajského soudu v Hradci Králové ale nepochodil.

Musí tedy setrvat v léčebně, režim se mu bude ale postupně uvolňovat. Nejprve bude chodit na skupinové vycházky, později ale bude moci ven i sám, například na návštěvy za rodinou. Nakonec by měl začít na léčbu jen docházet.