Úplný konec metanolové kauzy? Lovci lebek zadrželi Cekotu, který se vyhýbal nástupu trestu

Policejní „lovci lebek“ zadrželi minulý týden v Praze muže odsouzeného v metanolové aféře, který se vyhýbal nástupu do vězení. Na webu to dnes uvedla mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová. Jméno muže nesdělila, s ohledem na uvedený věk a výši trestu však kriminalisté zřejmě dopadli zlínského obchodníka Martina Cekotu, který si má za mřížemi odpykat osm let.