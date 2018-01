Vrah Večeřa o Verunku (†8) rozmlátil paličku na maso, škrtil ji a ubodal: Po rozsudku se oběsil

Verunka jela 28. července 1995 na kole za svým otcem do Štramberku do práce. Jenže tam nikdy nedojela a její rodina dívčino zmizení brzy nahlásila policii. Její kolo našli pohozené v lesíku kousek od práce jejího tatínka. Tělo objevili policisté před pátou odpoledne.

„Už jsem toho zažil dost, ale na její oči, na žalostný výraz v její tváři nikdy nezapomenu!“ prohlásil podle Deníku jeden z nálezců těla. Poloha nasvědčovala sexuálnímu násilí. Poblíž ležela rozbitá palička na maso, v tůňce plaval plátěný pásek. Verunka byla ubodaná.

Pátrání po pachateli bylo krátké - policii se brzy přihlásili svědci, kteří poblíž lesní pěšiny v lese viděli muže, jehož popis odpovídal v minulosti několikrát souzenému Stanislavu Večeřovi.

Ten už v minulosti seděl za sexuální delikty na dětech. Policie měla jasno...došli si pro Večeřu k němu domů hned druhý den po činu. Odmítal ale otevřít, a tak musela nastoupit zásahovka. Sám se nakonec přiznal.

„V životě jsem neměl pohlavní styk. Několikrát jsem se o něj pokoušel, ale když k němu mělo dojít, odešlo mi ztopoření. Tu dívenku jsem tenkrát nezneužil proto, že by mě přitahovala svým věkem, ale spíš proto, že jsem si na starší netroufal. Poté, co se mi nevydařila poslední známost, už jsem se nepokoušel navázat vztah s nějakou ženou normálním způsobem. Uzrálo ve mně přesvědčení, že k pohlavnímu styku musím donutit ženu násilím. Třeba tím, že jí přiložím nůž ke krku, nebo ji omráčím ranou paličky do hlavy," uvedl při výslechu Večeřa.

V osudný den se vydal číhat do lesa s jasným cílem. Vzal si paličku na maso, nožík a lahev vodky. „Když jsem toho dne dopil lahev vodky, bylo mi nějak divně, zle. Měl jsem vztek sám na sebe, že jsem takový divný a neumím si najít holku normálním způsobem.“ Dospělé ženy ho nezajímaly, protože si na ně netroufl, vybral si až osmiletou Verunku.

Dívenku strhl z kola, odtáhl ji do křoví a začal ji osahávat. Jenže Veronika se bránila, tak ji několikrát udeřil paličkou do hlavy až se nástroj rozbil. Chvíli ji škrtil páskem, ale dívka se mu vysmekla a chtěla utéct. Proti dospělému muži ale neměla šanci. Večeřa ji chytil a ubodal.

Před soudem nic nezastíral a dokonce žádal trest smrti. Dostal doživotí, po třech týdnech od rozsudku se v cele na Mírově oběsil. Podle některých zdrojů ho ale nedohnalo sebevědomí, ale zoufalství. Ve vězení byl údajně šikanován svými spoluvězni.