Beran

Vaše charisma je neoddiskutovatelné a vaše okolí vás za to bude obdivovat. Jenom to s humorem nepřehánějte, protože do cesty se vám postaví věc, o které se nežertuje. Jestliže to nepochopíte včas, tak ztratíte sympatie osoby, na které vám záleží.