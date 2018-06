Lidské životy už odtud létá zachraňovat 21 let. Vrtulník už prošel třemi revizemi po 1500 hodinách a jednou neplánovanou opravou po nehodě v roce 2002, kdy se převrátil při motorové zkoušce. Tehdy dostal novou ocasní část a od té doby létá spolehlivě až do teď.

„Za 20 let nebyl jediný den, kdy by vrtulník nebyl ve službě. Je to moje srdeční záležitost, létal jsem na něm od chvíle, co jsme ho dostali,“ řekl bývalý šéf letecké záchranky Michal Mareček.

Start za tři minuty

Posádku vrtulníku tvoří dva piloti, palubní technik, lékař a sestra. Na palubu se vejdou dva pacienti. Vrtulníky soukromých provozovatelů letecké záchranky nedokážou na palubu tolik lidé pobrat. „Od převzetí výzvy, musí být vrtulník ve vzduchu do předepsaných čtyř minut. My to zvládáme za tři minuty. V noci je to jen o něco delší,“ řekl Mareček.

Vrtulníky Sokol létají v průměru rychlostí 240 km/h, takže na většině mít v západních Čechách jsou do 20 minut. Nejdříve létal v zelené „vojenské“ barvě a pak byl přestříkán na červeno – bílo.

Zachraňoval i v Troubkách

Jedním z jeho největších zásahů byla havárie francouzského autobusu plného dětí na dálnici D5 u Rokycan v dubnu 2013. Zemřela dívka (16) a všech dalších 41 lidí v autobuse bylo zraněno.

V únoru 2013 vrtulník odvážel do nemocnice těžce zraněného muže, kterému ve Zbůchu na severu Plzeňska mezinárodní rychlík jedoucí z Prahy do Mnichova uřízl obě nohy. Při ničivých povodních v roce 1997 na Moravě tento stroj také zachraňoval lidi ze zničené obce Troubky.

Další vrtulník bude rekordmanem

Už brzy by měl rekordních 5 tisíc letových hodin překonat i další z vrtulníků Sokol na základně v Líních u Plzně. Má označení 0717 a nalétáno má 4930 hodin. Česká armáda má deset vrtulníků Sokol.

Šest jich létá u letecké záchranky. Pro Plzeňský a Karlovarský kraj startují z letiště Líně u Plzně, pro Jihočeský kraj vzlétají z Bechyně. V ostatních krajích ČR provozují leteckou záchranku jiné subjekty.

VIDEO: Sokol s označením 0719 převážel nedávno zraněného starostu Černošína.

délka: 00:57 Video 720p 360p REKLAMA Zraněného starostu Černošína odvážel do nemocnice vrtulník. Zbyněk Schnapka