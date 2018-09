Blesk: Kde se tady podle vás syntetická marihuana vzala?

Ivan Douda: To musí zjistit policie. Pokud však platí informace, že ji našli v kontejneru, napovídalo by to předávání drog mezi dealerem a uživatelem – ne z ruky do ruky, ale dealer drogu někam jako by pohodí, uživatel je opodál a jde si pro ni.

Blesk: Kdo ji vyrábí?

I. D.: Mluví se o Číně nebo Indii, ale i na to by měla odpovědět policie.

Blesk: Co přesně to udělá s tělem, pokud si zakouříte?

I. D.: Problém je, že umělá marihuana je silnější, má podstatně katastrofálnější účinky, pokud je člověk pod vlivem alkoholu, popřípadě s oslabeným organismem. Účinky drogy jsou v tu chvíli naprosto nepředvídatelné. Každopádně se uživateli zastaví dech nebo srdce.

VIDEO: Policejní mluvčí Gabriela Pokorná potvrdila, že poslední intoxikace syntetickou marihuanou postihla pětatřicetiletou ženu.

Blesk: Má běžný konzument vůbec šanci rozpoznat, že má v rukou syntetickou drogu?

I. D.: Náhodný konzument pravděpodobně ne, mohl by to poznat člověk, který marihuanu kouří často a pravidelně. Tohle ale není konopí, nýbrž nadrcená směs bylin, navoněná chemicky vyrobenou látkou, která jen zdánlivě připomíná marihuanu. Jinak vypadá a jinak voní.

Blesk: Kolik stojí?

I. D.: Myslím si, že to zatím nikdo neví. Pravděpodobně je ale levnější než opravdová marihuana.

Co jsou syntetické kanabinoidy

Syntetické kanabinoidy jsou umělou cestou připravené látky, které působí na lidské tělo stejně jako marihuana. Uživatel se cítí tak, jako by měl v sobě THC – psychotropní látku, kterou obsahuje konopí. Po užití syntetické marihuany se ale člověk může předávkovat tak, že zemře.

VIDEO: Krajský policejní ředitele Tomáš Kužel hovoří o nebezpečné droze, která se objevila v ulicích Ostravy