Simona přijela letos 4. března do Suchdolu nad Odrou, aby se s přítelem udobřila. V sobě měla už půllitru vína, než si sedla s Václavem do hospody, kde do sebe nalila další pivo a pět rumů. Pak se nechala zlákat pozváním do sousední ubytovny. Když došlo kuřivo, Václav se nabídl, že pro něj zajde.

Strach ve sprše

„Zašla jsem se osprchovat, nevím, zda v šatech, nebo nahá. Když se Václav vrátil, svlékl se plně do naha a šel za mnou do koupelny. Že se se mnou vyspí, i když nebudu chtít,“ vzpomíná na osudný den mladá dívka, kterou prý Václav silně rozrušil.

Simona utekla do kuchyně a amant prý běžel za ní. „Vzala jsem nůž a bodla mu ho do hrudníku. Řval, že jsem kráva, nůž měl v sobě. Nadával, že jsem ho bodla, chtěla jsem vyskočit z okna. Nakonec jsem mu ovázala ránu ručníkem,“ pokračovala.

Nože v těle

Václav jí hrozil, že půjde do vězení za to, že mu tak ublížila. Že za bodnutí zaplatí. „Chytila jsem nůž a bodala ho do krku. Šel do sedu, krk si držel, hodně krvácel a chroptěl. Jeden nůž zůstal v hrudníku a druhý v krku. Pak už se nehýbal,“ uvedla.

Po hrůzném činu si mrtvé tělo se zaraženými noži osmnáctkrát vyfotografovala a natočila si i videa! Materiály se našly při zatčení na jejím mobilu…

K vraždě se jako první přiznala mamince, posléze přijeli i policisté a záchranáři, kteří již Václavovi nemohli nijak pomoct. Teď čeká Simona na rozsudek. Hrozí jí 20 let, vyloučený není ani výjimečný trest.

On ji prý znásilnil, ona se zamilovala

S Václavem se Simona poznala v době, kdy se její rodiče rozváděli a ona začala bydlet u tety Lucie. „Václav byl její přítel, zamilovala jsem se do něj. Pak mě v tetině koupelně znásilnil, vyšetřovala to policie. Spali jsme spolu třikrát,“ sdělila.

Simona přiznala, že se od 13 let sebepoškozovala. Následně začala denně pít, což její duševní stavy zhoršovalo. Léky předepsané psychiatrem buď neužívala, nebo je zapíjela pivem a kořalkou.