Se slzami v očích si vyslechla rozhodnutí o uvalení vazby Marta L. (27), která v opilosti probodla v hádce Jiřího G. (†40). Údajně proto, že chtěla pomstít svého tatínka, kterého měl Jiří před časem zbít. Hrozí jí šestnáct let kriminálu.

Marta skončila ve vazbě. Dle soudu by se mohla ukrývat a ovlivňovat svědky. „V současné chvíli je skutek právně kvalifikován jako zvlášť závažný zločin ublížení na zdraví s následkem smrti,“ řekla soudkyně Lucie Vepřková.

Jiřího usmrtila v sobotu večer dobře mířenou ranou nožem. Není jasné, zda ho do jeho domu přinesla, nebo zda patřil Jiřímu. Jisté je jen to, že ho bodla pod žebra. Podle svědků ho napadla ze msty. Měl dva týdny předtím přepadnout a zbít v herně jejího otce.

Za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti hrozí Martě až 16 let vězení. Jen o dva roky méně, jako by to bylo v případě prokázané vraždy. Je i možné, že soud ještě útok na vraždu překvalifikuje.

