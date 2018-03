Čtyřikrát podle žalobce vrazil nůž do kamaráda Zdeňka (†70) Ladislav I. (57) z Rýmařova. Teď se zpovídá u soudu z vraždy.

Celoživotní přátelé spolu popíjeli loni začátkem června od samotného rána. Pitka se ale v průběhu dne zvrhla. „Zdeněk si stáhl kalhoty, ukázal mi penis a začal mě hladit jako psa," popisoval v pondělí soudu Ladislav, který je obžalovaný ze Zdeňkovi vraždy.

„Řekl jsem mu, že to povím jeho ségře, tak popadl nůž a šel na mě. Já jsem vzal taky nůž. Když Zdeněk padal, tak jsem se po něm ohnal. Spadl, protože byl ožralý jako prase o čtyřech bodnutích nic nevím,“ dodal.

Ladislav pak hodil oba nože do řeky a šel do hospody. Tělo kamaráda našel o týden později jeho syn. Vrahovi hrozí 18 let kriminálu.