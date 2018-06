Váhy

K nepředvídaným komplikacím dojde ve vztahu k příbuznému, se kterým jste měli společné plány. Nepůjde o nic, co by se nedalo řešit, ovšem bude vás to stát něco nervů a možná i peněz. V každém případě se vám vyplatí, když si necháte zadní vrátka.