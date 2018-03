Rak

Jestli budete dnes nuceni něco řešit, tak se připravte na to, že půjde o záležitosti, které se týkají peněz. Nebude to jednoduché, ale vy to s pomocí dobrých rádců zvládnete. Pak už si udělejte volno. Prospělo by vám, kdybyste si zašli třeba do kina.