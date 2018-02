Měla to být událost, která ohromí svět. V rámci 100. výročí vzniku Československa chtěla brněnská mincovna GSP vyrazit největší minci na světě. Jenže po majiteli mincovny se slehla země, prý dluží peníze...

„Mince bude mít průměr 90 centimetrů a vyrobíme ji z 500 kilogramů stříbra. Vyrazíme ji 27. května 2018 na brněnském výstavišti,“ hlásil ještě na podzim majitel mincovny Roman Diviš. Od konce minulého roku se ale odmlčel, mobil má vypnutý, webové stránky nefungují a muzeum mincovny je zavřené.

„Naposled jsem s Divišem mluvil 27. prosince. O minci jsme se ale nebavili. Řešili jsme, kdy mi vrátí půjčené peníze. Kolik mi ale dluží, říkat veřejně nebudu. Slyšel jsem jen, že nejsem jeho jediným věřitelem,“ uvedl pro Blesk jednatel GSP mincovny Antonín Biberle.



Od té doby se Divišovi nemůže dovolat. Stejně dopadl i redaktor Blesku. Mobil majitele mincovny i jeho zapsané sekretářky je dlouhodobě hluchý. Na stránkách muzea House of Faberk visí už několik měsíců sdělení: »Z důvodu instalace nových sbírek a úpravy prostoru muzea máme zavřeno«. Stránky e-shopu GSP mincovny jsou nefunkční.

Už za 3 měsíce přitom měla vzniknout mince, jakou ještě svět neviděl. Na líci měl být portrét prezidenta T. G. Masaryka s částkou 2 miliony. Ta přitom podle Diviše neměla odrážet skutečnou hodnotu, neboť ta měla být ještě vyšší! Na rubu měl být český lev s nápisem Republika Československá 2018, 100 let od založení republiky.



Investor? Kongo nebo Turecko!

Diviš, který někdy vystupuje pod pseudonymem Derek van der Hollen, ale nemohl najít v tuzemsku vhodného investora, který by ražbu zaplatil. Jeho požadavkem totiž bylo, aby mince byla z ryzího stříbra 999/1000 a vážila půl tuny. Obrátil se proto do zahraničí.



„Říkal, že to má nadějně rozjednané v turecké části Kypru a v Kongu, pro které vytvořil upravené modely. Na obou zůstal portrét prezidenta Masaryka, rub se ale změnil. Na konžském modelu byla vyražena částka 80 milionů franků, na kyperské 1 milion tureckých lir,“ upřesnil Biberle.



délka: 02:27 Video 1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Brněnská mincovna představila v Boby centru model největší ražené mince na světě. V průměru má 90 centimetrů, je z ryzího stříbra a váží půl tuny. Hynek Zdeněk

Největší medaile světa

„Ražbu mince máme stále nahlášenou v rámci festivalu Republika, nicméně žádné konkrétní informace k tomu nemáme. Není to akce pořádaná přímo brněnským výstavištěm,“ vysvětlil mluvčí BVV David Zouhar.



GSP mincovna je na trhu teprve třetím rokem. Do povědomí veřejnosti vstoupila tím, že před rokem vyrazila dvě největší medaile na světě. Obě vznikly z ryzího zlata. Svatá Anežka váží 9 kilo a Archa úmluvy dokonce 17 kilo.