Býk

Bylo by sobecké, kdybyste odmítli vyjít vstříc někomu, kdo vás požádá o pomoc. Vzpomeňte si na přísloví, že když jde člověk nahoru, měl by se k lidem chovat tak, jak chce, aby se k němu chovali oni, až si to zase pošupajdí dolů. Sichr je totiž sichr.