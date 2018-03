Hasiči přijeli na místo až kolem čtvrté hodiny ranní, jedna ze sousedek ale slyšela dětský pláč už o hodinu dříve. "Nepřikládala jsem tomu nějaký význam. Usnula jsem, za chvíli mne ale vzbudily definitivně sirény," řekla. "Jestli to už začínal požár, nebo co se dělo, to nevíme, ale divné je, že nikdo z lidí v domě na to nereagoval. Pak už jsme slyšeli sirény," řekl deníku Právo další z obyvatel Pavel K.

Ten bohužel viděl i zkázu, která následovala. "Vyšel jsem ven a viděl jsem tělíčko mimina pod vrátnicí. Bylo přikryté, pak přijeli na ohledání – a řeknu vám, nebyl to hezký pohled na ohořelé tělo," uvedl.

Roční holčička tak byla pravděpodobně tím dítětem, o kterém hasiči uvedli, že zemřelo přímo při požáru. Další dva sourozence se snažili před domem resuscitovat, bohužel ale marně. Zřejmě se příliš nadýchali jedovatých zplodin.

Z domu hasiči vynesli i invalidní prababičku, která musela být vrtulníkem převezena do nemocnice, kde bojuje o život. Matka, babička a její partner se z domu dokázali dostat sami a na hasiče čekali venku.

Co bylo příčinou tragického požáru, šetří policie. Spekuluje se o tom, že se od přímotopu mohl vznítit nepořádek, který v domě podle sousedů byl. Rodina byla podle nich sociálně slabší, nikdy s ní ale nebyly problémy. V obci bydleli přibližně dva roky a domek si pronajímali. O vlastní bydlení přišli podle televize Nova v exekuci.

délka: 00:31 Video 1080p 720p 360p REKLAMA V tomto domě zemřely dnes ráno tři děti (†1, †4, †9) Nepřežily požár. Hynek Zdeněk, blesk.cz