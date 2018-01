Co provedl, nechápal zprvu ani viník - sedmadvacetiletý řidič Volkswagenu Passat. Při rychlém nájezdu do ulice totiž chytil na namrzlé vozovce smyk a pak už se mohl jen modlit. „Následně vyjel vpravo mimo vozovku přes zvýšený obrubník a narazil do zděného oplocení domu,“ konstatoval policejní mluvčí Petr Zámečník.

Nafoukal skoro dvě promile

Policisté po příjezdu s ničím neotáleli a nočnímu závodníkovi dali hned dýchnout. Výsledek potvrdil jejich domněnky, že šofér neměl šance auto zkrotit – nadýchal totiž 1,7 promile.

Na místě přišel o řidičák, čelí vyšetřování pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Navíc má na krku i škodu na zdi a vlastním autě suma sumarum za rovných sto tisíc korun.

