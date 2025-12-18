11 nabořených aut zastavilo provoz na D1: 6 zraněných! Kilometrové kolony
Přesně na 100. Km dálnice D1 ve směru na Brno se ve čtvrtek dopoledne srazilo 11 aut. Výsledkem je šest zraněných lidí a totálně zacpaná dálnice, která se bude hodiny pomalu rozjíždět.
„Nehoda se týká devíti osobních vozidel, jednoho nákladního vozidla a jednoho dodávkového vozidla s přívěsem,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.
Na místě zasahují hasiči z Humpolce a Jihlavy. Na dálnici se kvůli nehodě prodlužují kolony, zatím jsou asi osmikilometrové.
Ze začátku některé informace hovořily o tom, že havaroval i autobus. „Z prvotního oznámení sice vyplývalo, že by účast na dopravní nehodě mohl mít i autobus, ale to se nakonec nepotvrdilo. Zřejmě zastavil za dopravní nehodou pouze z důvodu, že tuto dopravní nehodu řidič viděl, a proto na bezpečném místě zastavil,“ podotkla Čírtková.
Dlouhé kolony
K hromadné nehodě se sjelo velké množství záchranných složek. „Zraněno bylo šest lidí, většinou lehce,“ upřesnili záchranáři.
Kolem 10. hodiny policisté zprůjezdnili v místě jeden jízdní pruh. Kdy bude dálnice plně průjezdná, lze jen těžko odhadovat. Odstraňování 11 nabouraných aut bude vyžadovat i zásah odtahových služeb, možná i příjezd speciální vyprošťovací techniky.
Na dálnici se kvůli nehodě prodlužují kolony, začínají se tvořit už před Humpolcem. Podle Národního dopravně informačního centra jsou kolony mezi 84. a 91. kilometrem a mezi 92. a 100. kilometrem.
Na silnicích je námraza
Na Vysočině a v části Jihočeského kraje platí od středečního rána do dnešního poledne výstraha před silnou námrazou, místy jsou mlhy. Zda a nakolik mělo na havárii na D1 vliv počasí, není jasné. Hasiči na Vysočině v noci na dnešek odklízeli ze silnic kvůli námraze stromy a větve, ale měli méně výjezdů než ve středu.
