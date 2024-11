Letadlo Smartwings plné Čechů nad Řeckem: Jen sto metrů chybělo do nárazu

Letiště Skyros na stejnojmenném egejském ostrůvku je malé, slouží jen domácím letům, prázdninovým charterům a vojenskému letectvu. Leží v kopcovatém terénu a nemá elektronický přístrojový přistávací systém ILS, piloti musejí neustále vidět. Jakmile jim výhled na víc než jen pár sekund zacloní oblačnost, regule velí stroj zvednout a přiblížení zopakovat - a pokud oblačnost neustává, přistát na jiném letišti.

Chybu posádky Boeingu 737-700 cestujícího z Prahy vylíčil oborový deník Z dopravy: „Při takzvaném vizuálním přiblížení na letiště na Skyrosu v závěrečné fázi vlétla do oblačnosti, a aktivovala tak neplánovaně systém GPWS (Ground Proximity Warning System), který varuje před srážkou s terénem. Piloti museli přerušit přistávání,“ píše server. „O události se v letecké komunitě živě diskutuje přes rok, dosud ale nebyla nikde popsána veřejně.“

Nyní deník Z dopravy obdržel oficiální vyjádření Úřadu civilního letectví (ÚCL), který nedávno případ uzavřel. „Posádka v tomto případě porušila postupy tím, že při vizuálním manévru vlétla do oblačnosti. Nicméně bezpečnostní bariéry zafungovaly a bezpečnost nebyla výrazným způsobem ohrožena,“ uvedl ředitel ÚCL David Jágr.

Vítání prvních Čechů

Ostrov Skyros má tři tisícovky obyvatel, turistům nabízí pláže, hrad, klášter, muzea i vykopávky. „Naší cestovní kanceláři Skyros Travel and Tourism se po dlouhých jednáních s našimi novými partnery v Praze podařilo v září 2022 podepsat smlouvy se třemi hotely a čtyřmi menšími ubytovacími zařízeními, a to od 6. června do 26. září 2023,“ informovali loni představitelé agentury Skyros Travel. „S přáním dobrého začátku nové spolupráce mezi Travel Family z České republiky a Skyros Travel z našeho ostrova, aby byla budoucnost s perspektivou mnoha nových pracovních míst.“

Právě 6. června přiletělo na první desetidenní turnus prvních 45 návštěvníků z Česka. Přistávání na druhý pokus si asi všimli, nejspíš ovšem netušili, že to nebyla úplná banalita. Místo toho si užívali vřelého uvítání a pohoštění hned u ranveje, jak ukazuje video místní cestovní kanceláře.

Portály Flight Radar 24 a ADS-B Exchange ukázaly, kterak k incidentu letu QS2298 došlo. Letadlo přilétalo od východu. „Krátce poté, co se dostalo nad ostrov Skyros, mělo již výšku 1 500 stop (456 metrů) a blížilo se ke kopci o výšce 350 metrů. V tu chvíli letadlo ještě klesalo, až po varování systému začali piloti prudce stoupat. Z klesání 768 stop za minutu přešli do stoupání 5 632 stop za minutu,“ interpretuje data web Z dopravy. „Pokud by piloti nereagovali a dál by klesali, narazili by to terénu.“

Kopec piloti neviděli kvůli mrakům, kterým se měli vyhnout. „Posádka letadla porušila provozní postupy tím, že vlétla při přiblížení do oblačnosti, a tím byla snížena bezpečnost letu. Nicméně tím, že posádka neignorovala výstrahu systému GPWS a okamžitě zahájila úkony spojené s touto situací, zafungovaly všechny bezpečnostní bariéry, které zabránily srážce s terénem a ohrožení bezpečnosti osob na palubě,“ dodal Jágr z leteckého úřadu. „Pilotům byl nařízen dodatečný výcvik a přezkoušení pro situace, kdy se jedná o lety na letiště s nestandardními provozními postupy, které nejsou pravidelně prováděny,“ doplnil.

Zdroje portálu Z dopravy i Blesk Zpráv uvádějí, že v kokpitu seděl šéfpilot Smartwings Tomáš Nevole - od velitele letky je takové hazardní rozhodnutí dvojnásobným problémem. Aerolinka to však potvrdit odmítá.

Bylo štěstí, že se jednalo právě o letoun Boeing 737-700, kratší verzi rozšířeného stroje, která je výborně ovladatelná. Jakmile si piloti chybu uvědomili, začali stoupat velmi prudce; větší letadlo by to nemuselo dokázat. „Stačilo pět vteřin zaváhání a mohli to do toho kopce napálit, tohle se nesmí stávat,“ komentoval zdroj Blesku.

Byli jste na palubě tohoto letu? Nebo někoho poznáváte na snímcích? Ozvěte se na e-mail tip@blesk.cz nebo horkou linku Blesku 724 249 000.