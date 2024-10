Máslo dál zdražuje! Co stojí za prudkým nárůstem ceny? Podražily i jablka či eidam

Máslo v meziměsíčním vyjádření postupně zdražuje od března, přičemž k říjnu jeho cena narostla o téměř 36 procent. Proti tomu litr polotučného mléka se do září držel na přibližně 24 až 25 korunách, nyní podle ČSÚ stojí 25,54 koruny, což představuje meziměsíční nárůst o 1,79 procenta. Přesto je ale mléko levnější než loni, kdy stálo 25,65 koruny.

Potravinářská komora ČR uvedla, že do cen másla se promítá teplé počasí, kvůli kterému dojnice produkují méně mléka, nedostatek mléčného tuku na evropském, ale i světovém trhu, což zvyšuje ceny másla, ale také rostoucí cena lidské práce, kterou musí výrobci promítat do cen výrobků. Cena mléka neroste tolik jako u másla, protože do mléka se spotřebuje méně tuku, dodali potravináři.

Komora nicméně upozorňuje také na zvýšenou obchodní přirážku u másla. Cena, za které máslo prodávali výrobci v září do obchodní sítě, byla podle komory 192,35 koruny za kilogram, v obchodech stálo máslo 225,93 koruny i s DPH. Rozdíl činí zhruba 33 korun, přičemž producenti v září meziměsíčně zvedli cenu másla v průměru o 15,8 koruny. „Hlavní příčinu prudkého nárůstu cen másla je nutné hledat především na straně obchodních řetězců,“ řekl mluvčí komory Marek Zemánek.

Podražil i eidam

Kilogramová cihla eidamu letos poprvé stojí více než 200 korun. Ve srovnání se zářím to představuje nárůst o 11,51 procenta a proti loňsku o 14,37 procenta. Cena balení deseti vajec se v říjnu zvedla na více než 49 korun, v září přitom vejce vyšly na 42,14 koruny, minulý rok na 48,37 koruny.

Celkem v říjnu meziměsíčně zdražilo sedm ze 13 sledovaných položek. O 3,39 procenta více stojí i vepřová pečeně, mírněji cena stoupla za pšeničnou hladkou mouku a konzumní jablka. Naopak výrazně levnější - o více než čtvrtinu - jsou proti září konzumní brambory, o téměř 13 procent také cukr. Cena obou položek klesla rovněž ve srovnání s minulý rokem, u brambor o 31,67 procenta a u cukru o 28,45 procenta.

Expert: Rostou výrobní náklady

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka je zdražování potravin způsobené rostoucími výrobními náklady i dozvuky inflace. „Zároveň česká koruna zůstává na slabších úrovních, což prodražuje importy a naopak zvýhodňuje exporty potravin,“ uvedl.

Zda bude zdražování pokračovat není podle něj jasné, vzhledem ke všeobecnému růstu cen se ale jedná o pravděpodobnější variantu, uvedl. „Navíc poptávka po potravinách se závěrem roku roste a jejich ceny mají tendenci se v tomto období zvyšovat rychleji než v jiných částech roku,“ doplnil Tyleček.

Potraviny byly se začátkem letošního roku přeřazeny do nižší sazby DPH 12 procent. Naopak do základní sazby DPH 21 procent se přesunula většina nápojů.

Máslo zdražuje, jak se vyvíjí další ceny potravin? | Infografika ČTK