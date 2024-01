Dopady inflace: Češi ještě častěji nakupují ve slevách. „Frčí“ zlevněné máslo, káva, sýry i maso

Češi jsou evropskými přeborníky ve slevách a akce zkrátka milují. Za poslední rok je slev nicméně čím dál více a někteří výrobci potravin to považují za problematické, jak informovaly Seznam Zprávy. Už dvě třetiny peněz, utracených za potraviny a drogerii, jsou totiž z akcí.

„Za poslední rok zájem o zboží v akci ještě vzrostl. Řada zákazníků reálně pociťuje dopady aktuální ekonomické situace, a proto se začali daleko více orientovat na cenu,“ sdělil Blesk Zprávám mluvčí řetězce prodejen Penny Tomáš Kubík.

Totéž potvrdila Blesk Zprávám i mluvčí obchodní skupiny Tesco Iva Pavlousková: „Vidíme, že zákazníci jsou více cenově citliví a své nákupy si plánují dopředu.“

Inflace „žene“ Čechy ke krádežím, v obchodech mizí sýr i pečivo. „Jídlo je drahé,“ hájí se zloděj

„Můžeme potvrdit, že v souvislosti s aktuální situací na trhu vnímáme v našich prodejnách rostoucí poptávku po akčním a zlevněném zboží,“ přitakala mluvčí maloobchodního řetězce Lidl Iveta Barabášová pro Blesk Zprávy.

V akcích vedou mléčné výrobky a maso

Podle dat analytické společnosti NielsenIQ se zvýšil podíl zboží v promocích v rámci velkých obchodních řetězců, jako je Tesco, Globus, Albert či Kaufland, ze 60 na 64 procent. Za poslední léta počet akcí narůstá, změna je přitom znatelná i mezi jednotlivými měsíci. V akcích lidé často nakupují například pivo, kávu, nealkoholické nápoje, máslo, plátkové sýry či sladkosti.

„Meziročně se nejvíce zvýšily promoční prodeje spotřebního zboží a krmiva pro domácí zvířata. Jsou to kategorie, u kterých zákazníci mohou a vyplatí se jim počkat na zvýhodněné nabídky. U potravin došlo k největšímu nárůstu u mléčných výrobků a masa. U zákazníků jsme také zaznamenali největší přeliv k levnějším alternativám u nealkoholických nápojů,“ vyjmenovala Pavlousková.

Vyšší ceny v restauracích způsobily, že spotřebitelé začali nakupovat obědy častěji právě v řetězcích. „Největší zájem je o akční zboží v podobě základních potravin, jako jsou vejce, máslo nebo mléko. Vzhledem k rostoucím cenám v restauracích evidujeme také zvýšenou poptávku po hotových jídlech,“ řekla Barabášová.

Lidé si nyní své nákupy více promýšlejí, častěji se dívají na ceny. „Zákazníci v současné době více přemýšlí o svých nákupech. Jsou potraviny, které jsou nezbytné, a ty kupují i nadále. Pak jsou potraviny, které jsou zbytného charakteru, a u těch mohou zákazníci omezit svoji spotřebu například v rámci zakoupených kusů. Nezaměřují se jen na cenu produktů, ale především přemýšlí nad objemem celkového koše, který nakoupí,“ řekla Blesk Zprávám mluvčí řetězce hypermarketů Kaufland Renata Maierl.

Budou potraviny levnější?

A není divu, že lidé promoce často vyhledávají. Přestože inflace zpomaluje, za měsíc listopad stále činila 7,3 procenta, jak vyplývá z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Ceny potravin sice také klesají, ale částky nejsou stejné, jako tomu bývalo v době před propuknutím pandemie covidu-19, kdy začala být inflace vyšší. Například cena chleba se ve 3. čtvrtletí letošního roku snížila oproti předešlému čtvrtletí o 5 procent; maso o 6,1 procent; ryby o 5,9 procent; ceny ve skupině mléko, sýry a vejce dokonce o 13,4 procent. Klesly také ceny ovoce a zeleniny a to především brambor, dále cukru, nealkoholických nápojů, mouky a jiných obilovin či másla.

A jaký lze do budoucnosti očekávat vývoj? Ekonom Tomáš Prouza poznamenal, že se zvýší ceny energií, na které je potravinářský průmysl náročný, což by se případně mohlo promítnout do cen potravin.

Vláda ve svém konsolidačním balíčku zavádí pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to 12 a 21 procent, kdy v nižší sazbě budou hlavně potraviny. Je tedy otázkou, jaký vývoj cen bude u potravin následovat. „Předpokládáme, že v dohledně době dojde ke snížení cen například u pečiva, mouky a cukru,“ uvedla Pavlousková.