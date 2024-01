Výsměch spotřebitelům? Potraviny zlevňují o haléře. Jak šetřit, radí ekonom Maier.

Nápadů či způsobů, jak by se dalo ušetřit a nepodporovat trh, je vícero. „Tady bych spíš doporučil méně plýtvat a více nakupovat s rozmyslem. A také se nenechat třeba u piva zblbnout reklamou,“ zní základní pravidla podle Maiera.

Někteří zákazníci se rozhodli řešit zvyšování cen návštěvou různých prodejen, které se specializují na levnější sortiment, napsal server AAzdraví.cz. Podle něj v posledních letech podobných prodejen přibývá. Zabývají se dovozem potravin z celé Evropy, které byly vyřazeny nejčastěji kvůli tomu, že se jim blíží datum expirace. Tyto prodejny nesou například názvy jako Nejlevnější potraviny, Levné potraviny, Potraviny v akci nebo Bertka. „Myslím, že tyto prodejny jsou jistým doplňkem trhu, zvyšují mírně konkurenci, ale jejich sortiment a kvalita produkce úplně těm tradičním obchodům nemůže konkurovat,“ míní Maier.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v listopadu uvedl, že jeho ministerstvo chystá aplikaci, která by spotřebitelům mohla pomoct zorientovat se v cenách potravin. „Možnost mít online aplikaci, která by ukazovala, jaké jsou aktuální průměrné ceny základních potravin, jako to mají třeba v Řecku nebo v Rakousku, je cesta, kterou bychom se chtěli ubírat. Na ministerstvu zemědělství už na něčem podobném pracujeme," řekl Výborný s tím, že v Řecku se tímto způsobem podařilo snížit ceny potravin o 18 procent. To se však o pár týdnů později setkalo s nepochopením ze strany zástupců obchodních řetězců a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR). Bez jejich dat však vznik aplikace postrádá smysl, sdělil ministr.

Ministr zemědělství by se jako politik měl starat o jiné záležitosti, které by mohly vést ke snížení konkurence na trhu. „Určitě i takovýto krok pomůže, ale politik by se spíše měl starat o zlepšování konkurenčního prostředí. V délce získání stavebního povolení jsme asi na 140. místě na světě, dálniční síť u nás za moc nestojí v porovnání s Polskem a Německem, sehnat kvalitní pracovníky je nebetyčný problém, tak kdo by u nás chtěl stavět supermarkety nebo třeba nové mlékárny či masokombináty? Zejména o tohle by se v první řadě měl pan ministr starat,“ zkritizoval Výborného návrh Maier.

Vladimír Pikora také v nedávném rozhovoru pro Blesk Zprávy uvedl, že by „bylo skvělé, kdyby vznikl web, kde by lidé psali, co za kolik koupili“. „Samozřejmě i větší informovanost spotřebitelů je cesta. Pro obchodníky je ideální tupý a nevzdělaný spotřebitel,“ souhlasil s jeho návrhem Maier.