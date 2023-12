Ekonom pobouřil slovy o zdražování potravin: Češi jsou ovce a vysoké ceny ochotně akceptují, tvrdí

25. a 26. prosince sice musí mít velké obchody zavřeno, a řada domácností se proto na vánoční svátky předzásobila, dál jsou však ceny potravin na stole i během vánočních svátků. Po schválení konsolidačního balíčku, který má snížit DPH na potraviny, si politici slibovali snížení cen. Krátce na to se však začaly objevovat zprávy o tom, že dodavatelé a obchodní řetězce od Nového roku potraviny opět zdraží, a to až o 10 procent. „Lidé by se měli vysokým cenám bránit. Skvělé by bylo, kdyby vznikl web, kde by lidé psali, co za kolik koupili. Na webu by se tak rychle ukázalo, kdo nejvíce odírá Čechy,“ řekl Blesk Zprávám finanční analytik Vladimír Pikora, který však kontroverzně dodává, že jsou dle něj Češi ovce a dražší ceny poměrně ochotně akceptují. Proč jsou u nás potraviny dražší a dražší? A jaká řešení situace se nabízejí?

Prezident Petr Pavel schválil konsolidační balíček, který od Nového roku zavádí pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to 12 a 21 procent. V nižší sazbě budou především potraviny. Původní sazba činí 15 procent. Krátce na to se však objevila zpráva o tom, že potraviny v konečném důsledku opět zdraží. Největší česká mlékárna Madeta totiž oznámila, že od ledna zřejmě zdraží výrobky nejméně o tři až pět procent. Jako důvod společnost uvedla, že jí rostou náklady na energie a pohonné hmoty.

Později se k tomuto vyjádření připojili i zástupci obchodních řetězců, kteří informovali ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) o zdražování potravin. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza řekl, že dodavatelé potravin obchodníkům již oznamují, že budou zvedat ceny o pět až deset procent.

Ministr zemědělství poté uvedl, že nemá přímý vliv na ceny, ale jeho úkolem je zároveň jasně sdělovat, že některé věci jsou neakceptovatelné. Jako příklad uvedl situaci, kdy potravinářská firma ohlašuje zdražování i přesto, že jí v posledních letech rostou zisky. Výborný také řekl, že chce budovat „kulturu obchodu". „Je těžko akceptovatelné, že někdo nakupuje například kilogram mrkve 9,30 Kč a prodává za 27,90 Kč," řekl. Prvovýrobci, zpracovatelé i obchodníci by podle něj měli mít přiměřené zisky.

Ekonom tvrdí: Vliv má i stádnost českého spotřebitele

Blesk Zprávy: Proč jsou v České republice tak drahé potraviny? Stojí za tím spíše slabá konkurence či inflace?

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.: Za drahými potravinami v ČR stojí mnoho faktorů. Jedním je vámi zmíněná malá konkurence. Jestli se nepletu, tak 8 nebo 9 řetězců ovládá 90 procent trhu. To není ani normální ani zdravé. Vytváří to optimální prostředí k tomu, aby u nás vznikl kartel. Je zajímavé, že antimonopolní úřad zatím nenašel žádný problém. Já bych ho tam s velkou jistotou čekal. Zkrátka je to divné. Jsem z úřadu překvapený. Druhým důvodem, proč máme vysoké ceny je to, že u nás byla vyšší inflace než v Německu.

Jenže proti tomu lze říct, že vysoká inflace vzala spotřebitelům kupní sílu. Ti kupovali méně Nutelly, a ta by proto měla být levnější než v Německu. K drahým potravinám přispívá i to, že u nás máme vyšší DPH na potraviny než v okolních zemích. Jenže rozdíl v daních by vysvětlil, proč máme dražší zboží o pár procent, jenže u nás ho máme často vyšší o několikanásobek.

Dalším faktorem je, jak se vytvářejí ceny. Ty se nevytvářejí tak, že se přepočte německá cena na koruny. Tady se testuje, kolik je spotřebitel ochoten zaplatit tak, aby řetězec maximalizoval zisk. A tady se ukazuje stádnost českého spotřebitele, který akceptuje skoro všechno.

Řešení to má několik. Lidé by se měli vysokým cenám bránit. Skvělé by bylo, kdyby vznikl web, kde by lidé psali, co za kolik koupili. Na webu by se tak rychle ukázalo, kdo nejvíce odírá Čechy. Tam by lidé chodit neměli. Vedle toho je třeba nakupovat v zahraničí. To už není nutné dělat osobně. Máme zde weby, které sjednocují polské weby a hledají nižší ceny. Tam se dá nakoupit o mnoho desítek procent levněji než v ČR a často máte poplatek za dopravu stejný jako v ČR.

Madeta nedávno oznámila, že zdraží své výrobky například kvůli rostoucím cenám energií. Ministr Výborný upozornil, že přitom firma nakupuje od zemědělců za výrazně nižší ceny než německé mlékárny, Madeta má navíc velké zisky. Je tedy ono další zdražování skutečně oprávněné?

Nemůžeme se dívat na ceny tak, jestli jsou oprávněné. Obchodník ze zákona maximalizuje svůj zisk a hledá cenu, kterou lidé ještě akceptují. To, že má vysoké zisky, neznamená, že bude prodávat levněji. Až bude cena na stole, sám zákazník musí posoudit, zda je cena sprostá nebo ne. I potraviny lze koupit přes web, ať si je koupí jinde. A sprostou cenu obejde. To je jediné řešení.

Jakou roli ve zdražování potravin hrají obchodníci?

Podle mě klíčovou, protože předražené u nás nejsou jen potraviny, ale také textil či nábytek. Nicméně velkou roli hrají i zemědělci. Ti si neustále stěžují, že dokud nebudou mít vyšší dotace, nebudou vyrábět levně, protože mají dotovanou konkurenci v okolních zemích. Jenže, co to jsou dotace? To jsou peníze, které jsem já už zaplatil. Jinými slovy, já si už potraviny zaplatil a nebudu je platit znovu. Raději využiji polské potraviny, které pro mě zadotoval polský daňový poplatník. Dotace jsou prostě obecně špatně a měly by být zrušeny v celé EU.

Měly by se regulovat ceny potravin? Nebo by se měla zavést nulová daňová sazba jako v Polsku?

Regulace cen je cestou do pekel. Rozhodně je odmítám u všeho. Regulace přinese jen nedostatek a černý trh. Nulová daň na potraviny podle mě porušuje evropská pravidla. Myslím, že lepší je nízká daň jako v Německu, kde na rozdíl od nás na výši daně léta nesáhli. Je velkou chybou, že snad každá vláda mění DPH. To je vždy jen důsledek toho, že to vláda se škrty výdajů nemyslí vážně.

Jak moc to lidé nakonec reálně pocítí ve svých peněženkách? DPH na potraviny klesnou jen o 3 procenta, zatímco dodavatelé potravin chtějí zdražovat od 5 do 10 procent.

Pokles daně lidé obvykle nepocítí, protože se nižší daň přesune do vyšších marží. Proč by někdo zlevnil, když ví, že lidé to jsou ochotni kupovat i s vyšší daní. To by fungovalo jen za velké konkurence, a protože se to neděje, máme důkaz, že je u nás konkurence malá. Navíc obchodníci mají za sebou nejlepšího lobbistu v Čechách. Pochybuji, že by nezdražili tak moc, jak varují.

Je možné, že nakonec v průběhu roku 2024 potraviny ještě zlevní?

Nevím, proč by k tomu mělo dojít. Obchodníci ví, že Češi jsou ovce a ochotně to koupí draze.