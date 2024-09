Drama v Litovli: Evakuace na poslední chvíli. Většina města je pod vodou

Řeka Morava město zaplavila místy až do výšky jednoho metru, cestu si voda našla ulicemi, ale i přes zahrady či dvory, na mnoha místech se dostala také do domů. Pod vodou se ocitlo nádraží i koleje, místy jsou podemleté.

„Město Litovel je zcela uzavřené. Všechny školy, školky, zdravotnická zařízení a Městský úřad Litovel, mimo krizového štábu města Litovel, jsou uzavřeny,“ uvedla ráno radnice. „O dostupnosti otevření obchodů prozatím nemáme informace,“ doplnilo město.

Podle místostarosty Litovle Lubomíra Brozy nejsou současné povodně tak hrozné jako v roce 1997. „Je to ale horší než v roce 2006. Horší je to o 30 centimetrů, což však udělá hodně. Nyní bychom měli kulminovat, od oběda by již měla voda klesat. Střed města máme suchý, okrajové části - tedy přístup od Olomouce, od Šternberka a Uničova jsou pod vodou. Nejvíce vody je u příjezdu od Uničova, tam je přes metr vody, od Šternberka je to tak 30 centimetrů a od Olomouce zhruba půl metru. Z místních částí je na tom nejhůře část Březová,“ řekl dnes ČTK místostarosta. „Nyní už to stagnuje, jsou indicie, že některé části jdou už dolů, tlak vody je menší, predikce kulminace se naplnila,“ řekl dnes ČTK starosta Viktor Kohout.

Litovel teď akutně podle něj řeší dodávku pitné vody. V poledne traktory navozily na náměstí palety s vodou, lidem je rozdávají zdarma.

13:42 Z Ostravy-Přívozu, kde dopoledne začala evakuace, hasiči zachránili už 250 lidí včetně dětí. Stále zasahují. Pomáhá několik člunů a vrtulník. 13:33 „Centrum Krnova dnes ráno. Škody budou v miliardách,“ napsal starosta Krnova Tomáš Hradil na sociální síť X. 13:30 Obyvatelé z Višňové a Bulovky ve Frýdlantském výběžku na Liberecku, kteří byli v neděli evakuovaní kvůli záplavám, se mohli dnes vrátit do svých domů. ČTK to řekli starosta Višňové Michal Scheidl (Devítka) a starostka Bulovky Romana Šidlová (Za obec krásnější a živější). Své domovy muselo opustit 49 lidí. Rozsah škod budou obce teprve zjišťovat. Ve Višňové kvůli rozbouřené Smědé muselo v neděli z 15 domů odejít 33 lidí. „Už jsou všichni doma,“ řekl Scheidl. Zobrazit celý online

„Začalo to už kolem 22:00, voda se začala hrozně rychle zvedat. Na začátku byla v Palackého ulici a za hodinu už to bylo na zastávce,“ řekl dnes ČTK třicetiletý Jan. Řeku v ulicích města sledoval na okraji Litovle směrem na Nasobůrky. K rodičům bydlícím o pár desítek metrů dále už se nedostal. „Poslední rameno, co tady teče, se hrne sem přes pole. Do města to nateklo zezadu. Proud vody poté míří na Chořelice,“ doplnil muž.

Jednasedmdesátiletého Ladislava Chillera z domku u trati odvezli v noci rychle hasiči a policisté. Odjel pouze s tím, co měl na sobě. „Vodu v baráku mám za život už potřetí, teď byla ale velká tlaková vlna. V baráku jsem šel už vodou po kolena, začaly tam od jističe lítat jiskry, lítaly už i z vody. Stačilo by něco a už bych tam byl jak leklá ryba. Vyvedli mě ven, voda už stoupala. Bylo to už nebezpečné,“ řekl dnes ČTK senior, který seděl na lehátku v sokolovně

Zatímco na okrajích města jsou lidé pod vodou, radnice s náměstím stojí v suchu. Voda se však valí jen o pár metrů dále dalšími ulicemi. Před polednem projely přes město proudy vody pouze hasičské cisterny nebo traktor, jejich vlečku využili i policisté. „Podobnou povodeň jsme tady zažili v roce 1997, podívejte, místy je tady až 80 centimetrů vody. Pytle už nemají žádný smysl, teď už pomáháme převážet lidi nebo věci,“ řekl ČTK za volantem jednoho z traktorů pracovník místních technických služeb.

Jejich ředitel uvedl, že město se v minulých dnech na záplavy připravovalo. „V minulých dnech jsme vydávali pytle s pískem, ještě dnes v noci naši chlapi naváželi hasičům na prolomená místa pytle. V současné době už využíváme traktory k převozům, třeba i policistů. Dali jsme do provozu tři traktory, abychom byli schopni pendlovat po městě. Je to jako taxi v Benátkách,“ řekl dnes ČTK ředitel litovelských technických služeb Jaroslav Erlec.