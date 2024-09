Bronislav pomáhal sousedům a strhl ho proud rozvodněného potoka: Zakřičel a zmizel pod hladinou

Muž v toku zmizel v sobotu odpoledne. „Potok, který mívá několik centimetrů, se zvedl natolik, že část obce zaplavil. Voda sahala nad mostky k domům,“ popsal Blesku dramatickou situaci starosta Jaroslav Dvořák (52). Dotyčný v obci bydlí s přítelkyní tři roky. „Smutné na tom je, že kousek od svého domu obětavě s ostatními pomáhal u sousedů přes cestu vytahovat zapříčené dřevěné klády, které se zachytily u mostku,“ dodal.

Záchrana byla nemožná

Muž zřejmě uklouzl a voda ho strhla. „Ten moment ho ale nikdo neviděl. Až když letěl v proudu. Hasiči se ho snažili zachytit, ale bylo to marné. Proplul ještě okolo několika lidí, křičel a pak zmizel pod hladinou,“ přiblížil starosta. Místní spekulují o tom, že se musel uhodit do hlavy o beton mostku, což ho mohlo zabít. „Nemáme potvrzeno, že je po smrti, ale bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by přežil. Bylo by to první takové neštěstí v obci,“ dodal Dvořák. „Byl to dobrý kluk, poctivec, pracovitý, domek spravoval,“ řekl o něm jeden ze sousedů.

