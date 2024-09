Strašák katastrofy z roku 1997: Extrémní ohrožení v Troubkách a evakuace! Přijde vlna z Bečvy

Voda do Troubek na Přerovsku dorazí až v pondělí nad ránem, kulminace v Dluhonicích ležících před Troubkami se očekává v 05:00, uvedl primátor Přerova.

„Z rozhodnutí starosty obce, jakožto předsedy povodňové komise byla vyhlášena evakuace obyvatelstva z důvodu extrémního ohrožení, kdy došlo k dramatickému zvýšení hladiny na Bečvě v Teplicích a voda má dorazit do Troubek v pondělí zhruba v 01:00,“ uvedla obec Troubky.

„Evakuace se týká všech obyvatel obce Troubky. Evakuace proběhne v době od 17:00 a evakuačním místem je parkoviště u fotbalového hřiště,“ doplnila obec. Obyvatele vyzvala, aby si s sebou vzali evakuační zavazadlo.

V Troubkách lidé povodně zažili dvakrát, při katastrofálních záplavách v červenci 1997 rozbouřený vodní živel v obci srovnal se zemí více než polovinu domů.

Zbourat se muselo 335 stavení a o střechu nad hlavou přišla polovina ze 2 000 troubeckých občanů, o život tehdy přišlo devět lidí. Dosavadní protipovodňová ochrana je podle starosty Martina Frgala v podobě navýšení v terénu připravena podle projektové dokumentace na dvaceti- až padesátiletou vodu.

Starosta: Voda se vylije...

Starosta Frgal dnes ČTK řekl, že prognóza pro obec není dobrá. „Vypadá to tak, že na limnigrafu v Dluhonicích bude dosaženo skoro 700 metrů krychlových, což pravděpodobně doteče i do Troubek a voda se vylije, uvidíme, kde se to případně zastaví. Obava panuje od Bečvy, od Moravy má být dotok pozdější,“ řekl starosta.

V deset kilometrů vzdálené přerovské místní části Dluhonice nyní voda dosahuje 567 centimetrů, což je 37 centimetrů nad stavem ohrožení.

Řeka Bečva v Teplicích nad Bečvou momentálně dosahuje podle informací Českého hydrometeorologického ústavu 606 centimetrů, třetí povodňový stupeň je vyhlašován od hladiny čtyř metrů, extrémní povodeň od 634 centimetrů.

Na dotok Bečvy se chystají také v Přerově, kde město dnes před 17:00 vydalo zákaz vstupu do zahrádkářské kolonie u laguny. „Informujeme občany o postupném zaplavování zahrádkářské kolonie u laguny spodní vodou. Doporučujeme opustit tuto lokalitu. Opakujeme, že stále trvá zákaz vstupu na břehy řeky Bečvy, které jsou značně podmáčeny a hrozí pád do rozvodněného toku. Platí obecný zákaz vstupu do všech zapáskovaných oblastí,“ uvedlo město na svých stránkách.

20:49 ! V Ostravě-Svinově kulminovala hladina řeky Odry. Dosáhla výšky 793 centimetrů. Nyní klesá. V Bohumíně ještě stoupá, maxima dosáhne v noci či ráno. 20:48 „Posádky našich vrtulníků nad zaplaveným územím Moravy pomohly desítkám lidí do bezpečí," sdílí další video Armáda České republiky. 20:47 Správa železnic večer evidovala v Česku neprůjezdných zhruba šest desítek tratí. „Buď preventivně s ohledem na extrémní počasí, nebo z důvodu podmáčené trati nebo popadaným stromům," uvedl mluvčí drážních hasičů Martin Kavka. České dráhy aktualizují seznam neprůjezdných tratí na svém webu.