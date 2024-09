Náročný zásah děčínských hasičů: Přívoz v Dolním Žlebu se utrhl a visel v rozvodněné řece

V průběhu dne čelili hasiči mnohým výzvám, jednou z nich byl i opakovaný problém s přívozem přes Labe. Plavidlo v Dolním Žlebu se opět částečně utrhlo a visel na jednom laně v rozvodněné řece. Podobnou situaci řešili záchranné složky už v lednu.

Kolem nedělního rána zasahovali dobrovolní hasiči u přívozu, který visel v silném proudu pouze na jednom laně. Zásah byl technicky náročný a trval několik hodin, kdy se záchranné složky snažily zabránit úplnému utržení prámu. Nakonec se hasičům podařilo přívoz bezpečně přivázat ke břehu a situaci stabilizovat. „Po odstranění nánosů naplaveného dřeva z kotevního lana, přívoz odtažen ke břehu a ukotven více lany ke břehu,“ popsala jednotka dobrovolných hasičů z Horního Žlebu na svém Facebooku.

V souvislosti s rostoucí hladinou Labe začalo město Děčín připravovat výstavbu dalších protipovodňových stěn, které by měly ochránit kritické oblasti. Odhad hladiny a možná zaplavení Podle Českého hydrometeorologického ústavu by Labe v Děčíně mělo dosáhnout kulminace až 8 metrů, což by mohlo způsobit zaplavení rozsáhlých oblastí. Město již preventivně uzavřelo parkoviště pod knihovnou, které se očekává, že bude zatopeno, zatímco evakuace plánovány nejsou.

Video Extrémní lijáky v Česku: Valící se voda v Labi Špindlerovým Mlýnem - Facebook - Hasiči města Špindlerův mlýn Video se připravuje ...