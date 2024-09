Česko v srdci Evropy... a extrémních srážek! Stoupá i Dunaj, hrozí záplavy v Bratislavě i Rakousku

Česko zasáhly extrémní srážky. A povodňový stupeň platil v 9:30 na 169 místech České republiky. Nejvyšší třetí stupeň, který znamená ohrožení, byl na 38 místech tří desítek řek či potoků. Některé toky už se vylily.

Hladiny řek stoupají od pátečního večera, situace se s pokračujícím deštěm stále zhoršuje.

Během pátku pršelo na naprosté většině území Česka, v sobotu vydatné deště pokračují. Že se Česká republika ocitla v centru dešťových srážek, na to poukazují i záběry z meteoradarů, které sledují dešťovou aktivitu v Evropě.

Nejen Česko však aktuálně vydatné srážky trápí, obavy ze záplav mají např. v sousedním Rakousku. A s deštěm, ale i vydatným sněžením se potýkají Němci.

Slováci se obávají zhoršení situace na Dunaji

Slovensko očekává zhoršení povodňové situace na Dunaji, v Bratislavě proto budou postaveny mobilní protipovodňové bariéry. Naopak se zlepšil výhled pro slovenský úsek Moravy, která by se podle posledních odhadů vylít neměla. Po jednání krizového štábu to dnes novinářům řekl ministr životního prostředí Tomáš Taraba.

Slovenské úřady se dříve připravovaly na možnost evakuace lidí z okolí Moravy a na řízené vypuštění vody z tohoto toku mimo obydlené oblasti. Nejvyšší stupeň výstrahy před záplavami, který úřady původně vyhlásily pro čtyři slovenské okresy sousedící s Českem a Rakouskem, bude nově platit také pro Bratislavu.

„Nemělo by dojít k vylití řeky Morava. Věříme, že situace zůstane nejbližší tři dny pod kontrolou. Horší zpráva je, že komplikovanější situace bude na Dunaji. To jsme původně neočekávali,“ uvedl Taraba.

Výraznější vzestup hladiny Dunaje očekává Slovensko kvůli vývoji na rakouském úseku tohoto evropského veletoku. „Dunaj může dosáhnout úrovně 910 centimetrů. To je úroveň, který by způsobila, že Bratislava by začala být zaplavována,“ uvedl Taraba.

Další z meteoradarů zachytil v pátek 13.9.2024 déšť nad Českem a částmi Německa, Rakouska, Polska a Slovenska | Reprofoto meoteoradar.co.uk

Podle webu Bavorského rozhlasu (BR) musí až do neděle s vydatnými dešťovými či sněhovými srážkami počítat především obyvatelé jihovýchodní části Bavorska, hlavně v Bavorském lese, tedy německé části Šumavy, a v okolí Pasova.

V těchto oblastech se záchranné složky připravují i na možnost záplav. Meteorologové podle BR hovoří v případě Alp o „výrazném nástupu zimy“, který je podle nich pro toto roční období „trochu neobvyklý“. Sněžit by mohlo už od 1000 metrů nad mořem. Pršet v jihovýchodním Bavorsku podle nynějších předpovědí přestane nejdříve ve středu.

11:12 Rozvodněná Smědá ve Frýdlantu u Liberce 11:10 „Podle předpovědi se zatím Karlovarskému kraji vyhýbá množství srážek, vyplnilo se ale varovní na jev velmi silný vítr. V průběhu pátku až do aktuálních ranních hodin zasahovali hasiči v kraji u 122 událostí. Z toho ve 102 případech se jednalo o technickou pomoc, v 90 případech šlo o popadané stromy na vozovky,“ uvádí místní hasiči na sociální síti facebook. 11:05 „Co se týče Labe, tak v Přelouči je predikce do 600 kubíků a nemusí být dosaženo třetího stupně,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). U Jizery je zatím vše v pořádku, dodala také na tiskové konferenci. Předpovědi jsou poměrně přívětivé. „Bohužel jsme byli upozorněni, že srážky, které měly skončit v neděli, se protáhnou do pondělí a úterý, takže situace se ještě může měnit.“ V povodí Vltavy se situace potkává s predikcemi a přítok do Orlíku roste. V odpoledních hodinách by se měla přehrada začít plnit. „Vltava vystoupá nad 200 metrů krychlových za sekundu a bude dosažen první stupeň, ale řízeně,“ uvedla také Pecková. Zobrazit celý online

Bouřky a lijáky v Rakousku, začaly i evakuace

Hasiči v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy byli od pátečního večera povoláni ke 160 zásahům, zejména kvůli škodám působeným bouřkami, řekl agentuře APA mluvčí zemského velení Klaus Stebal. Situace se podle něj zhoršila a v několika obcích byly zřízeny mobilní protipovodňové zábrany. Nejvyššího stavu by hladiny vodní toků měly dosáhnout převážně v noci na pondělí.

Dnes brzy ráno byl preventivně přerušen provoz na několika železničních tratích. Toto opatření dnes začne platit také v regionální autobusové dopravě na levém břehu Dunaje v oblasti Wachau.

Na Dunaji se očekává 30letá voda. Na řece Kamp by měla být až stoletá voda. V některých obcích již v pátek večer začaly evakuace.

Stebal očekává vážnou situaci hlavně podél řeky Kamp. V Dolních Rakousích se již několik dní připravují na povodeň. Kromě výstavby mobilních ochranných systémů plní pytle s pískem a vytvářejí se prostory pro zachycování vody.

Nástup zimy na horách a bouřka již v pátek způsobily dopravní potíže a uzavřely několik silnic. Kvůli počasí musely být zpožděny některé lety na vídeňském letišti Schwechat.