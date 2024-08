Šíření opičích neštovic v Africe: Hrozí i přenos vzduchem? Epidemiolog varuje před napadením dětské populace

Vakcín proti mpox, dříve opičím neštovicím, je v ČR podle ministerstva zdravotnictví (MZd) dostatek. Očkování doporučuje zejména před cestou do rizikových afrických zemí. V reakci na varování Světové zdravotnické organizace (WHO), která vyhlásila stav veřejného ohrožení mezinárodního významu kvůli epidemii v Africe, to dnes ČTK řekl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Epidemiolog Rastislav Maďar varuje před tí, že nyní budí obavy podezření, že se nově vzniklá větev viru může přenášet i vzduchem, bezkontaktně.