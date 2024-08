Česká dovolená u nejbližšího rakouského jezera: Levnější plzeň, úchvatné výhledy i pláže

Rakousko se dlouhodobě těší vysoké oblíbenosti mezi českými turisty, ať už v létě či zimě. Jenže i když je to sousední země, i tak může cesta do Alp zabrat dlouhý čas, zvlášť z Prahy a více ze severu. Nedostavěná dálnice na jihu Čech tomu nepomáhá. Přesto existuje jedno jezero na úpatí hor, kam lze dojet prakticky „za chvíli“. A dovolenou si tu užijí jak rodiny s dětmi, tak lidé vyhledávající vodní sporty a náročnější pěší turistiku. Tady je několik tipů Blesk Zpráv pro to, užít si nejen malebné výhledy a krásné koupání v oblíbeném rakouském jezeru.