Lidí bez práce je více, nezaměstnanost stoupla. Jurečka si ale čísla chválí?

„Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl v červenci o 20.985 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst. Převis poptávky nad nabídkou práce tak trvá již osmý měsíc v řadě,“ uvedl Úřad práce ČR.

Mírný nárůst nezaměstnanosti během prvního prázdninového měsíce je podle něj důsledkem běžného sezonního vývoje. „Stojí za ním i snížená aktivita firem v oblasti přijímání nových zaměstnanců, která je pro letní měsíce typická. Evidujeme také začínající zájem o trh práce u čerstvých absolventů. Obecně se podíl nezaměstnaných osob stále drží na nízkých číslech, a ČR si tak dlouhodobě vede velmi dobře v porovnání s dalšími zeměmi EU,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Nezaměstnanost meziměsíčně vzrostla ve všech 14 krajích a v 75 ze 77 okresů, klesla jen na Sokolovsku a Jesenicku. Nejvyšší nezaměstnanost byla minulý měsíc v Ústeckém kraji se šesti procenty. Naopak nejnižší nezaměstnanost měla Praha a Kraj Vysočina, kde shodně činila 2,9 procenta. Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší stejně jako v červnu na Mostecku, kde dosáhla 8,6 procenta. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,5 procenta lidí.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v červenci v celostátním průměru 1,1 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku, kde připadalo 10,6 uchazeče na jednu pozici. Na opačném konci žebříku bylo Mladoboleslavsko a okresy Praha-východ a Praha-západ s 0,3 uchazeče na jedno nabízené místo.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v červenci 261.219. Předchozí měsíc jich bylo téměř o 11.000 méně.