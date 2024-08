V Česku chybí tisíce řemeslníků a bude hůř. Expert popsal, co by jim mohlo pomoci

Sháněli jste v posledních letech například instalatéra, klempíře nebo pokrývače? Možná jste měli štěstí a řemeslník k vám dorazil v řádu dnů. Častější zkušenost ale je ta, že objednání potřebného odborníka trvá. Řemeslníků je v Česku málo a podle predikcí se situace bude jen zhoršovat. Nové zájemce odrazuje i přemíra administrativy, tu by přitom mohla pomoci řešit digitalizace. Řemeslníci se ale zatím do využívání nových technologií nehrnou.

Model toho, jak bude v budoucnosti vypadat trh práce v Česku, vytvořila před dvěma lety společnost Boston Consulting Group (BCG). Podle ní je nedostatek pracovníků – obecně napříč obory – problém, který eventuálně může vést až ke zbrzdění české ekonomiky.

Už v době tvorby modelu chybělo na českém trhu práce 180 tisíc pracovníků. Společnost předpovídá, že do roku 2030 přijde o práci 330 tisíc současných zaměstnanců, protože jejich pracovní místa zaniknou, nový půl milion míst ale vznikne. Chybět tak bude ještě víc pracovníků než v současnosti. Navíc zestárnou, počet lidí ve věku mezi 50 a 65 lety vzroste do roku 2030 o 18 procent.

Řemeslníků se to týká nejvíce. Podle BCG je to profese, kde bude chybět až 53 tisíc lidí. Další v pořadí jsou kuchaři, kterých bude chybět 29 tisíc. Přesný nedostatek vypočíst nelze, ale ukazuje to jasný trend, který je do jisté míry daný tím, že nová generace se do řemesel nežene.

Hodiny a hodiny papírování

Podle Tomáše Kocifaje, ředitele společnosti Brilo, která pomáhá firmám orientovat se v digitálním světě, může být jedním z důvodů, proč mladé lidi řemesla netáhnou, velká míra administrativy, kterou s sebou profese nese. „Problematika administrativy je v řemeslných oborech skutečně zásadní. Mnozí řemeslníci končí práci na montážích večer a poté musejí věnovat další hodiny papírování,“ upozorňuje pro Blesk Zprávy Kocifaj.

To potvrzuje Otto Kočí, ředitel online tržiště ePoptávka.cz, které propojuje dodavatele se zákazníky. „Ze zkušenosti mezi našimi klienty víme, že administrativní úkony spojené s objednávkami, smlouvami, plánováním, účetnictvím a dalšími úkoly zaberou řemeslníkům v průměru 32 hodin měsíčně. To je čas, který by mohli věnovat zakázkám, dalšímu rozvoji svého podnikání nebo samozřejmě také sami sobě,“ popisuje.

S částí administrativy už v dnešní době dokážou pomoci nové technologie, řemeslníci je ale spíše nevyužívají. Dokonce jich mnoho ještě stále nemá ani webové stránky. „Dělali jsme si vlastní průzkum mezi třemi různými sítěmi výrobců, zhruba dvěma sty weby, kdy se jednalo o prodejce a partnery v oblasti vytápění, krbových kamen, tepelných čerpadel a podobně. Naše zjištění jsou až překvapivá. Čekali jsme, že tlakem posledních let na digitalizaci jsou čeští podnikatelé přeci jen dál. Z naší analýzy ale vyplývá, že 51 procent partnerů (řemeslníků) vybraných sítí vůbec nemá online prezentaci. Ve svých lokalitách jsou tak pro zákazníky prakticky nedohledatelní,“ podivuje se Kocifaj.

Většina řemeslníků tak používání technologií omezilo na chytrý telefon a odpovídání na emaily zákazníků, což jsou pouze základní nástroje. „Na základě našich zkušeností a podle našich odhadů v tuto chvíli využívá ve vyšší míře některé z digitálních řešení každý pátý řemeslník,“ doplňuje Kočí.

Symbióza tradice a technologie

S příchodem umělé inteligence se ale naskýtají nové možnosti. „Představme si, že místo dlouhých hodin strávených administrativou může řemeslník pomocí hlasového asistenta diktovat faktury, připravovat nabídky nebo odesílat dokumenty, zatímco je na cestě k další zakázce. Tato úroveň digitalizace by mohla znatelně snížit administrativní zátěž a umožnit řemeslníkům věnovat se plně své práci,“ nastiňuje Kocifaj.

Digitalizaci vnímá i jako cestu, jak řemeslné obory zatraktivnit pro mladou generaci, případně snížit překážky vstupu do těchto oborů. „I přesto, že lidská ruka zůstane v řemeslech nenahraditelná, technologie může a měla by sloužit k maximalizaci jejich potenciálu. Zdá se, že budoucnost řemesel leží ve vzájemné symbióze tradice a technologie,“ míní Kocifaj.