Dovolenkové lety hlásí stále častější zpoždění. Češi čekají i 4 hodiny!

Letecké spoje nad Evropou nabírají v posledních dnech stále častěji zpoždění, největší problémy vznikají na spojích do Turecka. Vliv to má i na české dopravce a letiště, aerolinky Smartwings jen během soboty zaznamenaly zpoždění všech 30 svých letů z a do Turecka. Zpožděné přílety i odlety na linkách do těchto destinací eviduje i pražské letiště. To má navíc nyní výpadky systému pasové kontroly na prvním terminálu, což zpomaluje odbavení cestujících. Vyplývá to z informací Smartwings a Letiště Praha pro ČTK.