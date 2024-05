Výsledky přijímaček jsou venku: Žáci je najdou v systému DiPSy, zveřejní je i školy

Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Na školy je podle výsledků přijímacího řízení a jejich priorit přiřadila státní organizace Cermat. Výsledky přijímacího řízení se uchazeči dozvědí v systému DiPSy, zároveň je na veřejně přístupném místě zveřejní školy. Na střední školy do všech forem studia se podle posledních dat zveřejněných ministerstvem školství přihlásilo letos asi 157.000 lidí, z toho do denní formy studia téměř 152.000. „Považuji za zcela zásadní úspěch toho přijímacího řízení, že se podařilo v prvním kole umístit 94 % deváťáků," uvedl na tiskové konferenci ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek (STAN).

V systému DiPSy jsou k dispozici výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Uchazeči si výsledek mohou vyhledat podle svého registračního čísla, které měli na přihlášce nebo pozvánce ke zkouškám. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu.

Výsledky by na veřejně přístupném místě měly dnes zveřejnit také školy. Na střední školy do všech forem studia se podle posledních dat zveřejněných ministerstvem školství přihlásilo letos asi 157.000 lidí, z toho do denní formy studia téměř 152.000.

75 % dětí se dostalo na vysněnou školu

Neuspělo šedesát tisíc uchazečů, kteří se mohou hlásit do 2. kola. 75 % dětí se podle Beka dostalo na první prioritu, tedy na svou vysněnou školu. „Věřím, že druhé kolo pomůže umístit ty zbývající děti, které v tom prvním kole neuspěly," uvedl.

Bek považuje za důležité, že díky elektronickému přijímacímu řízení zřizovatelé škol a veřejnost vidí, jak se mění poptávka po školách, kdo se hlásí do jakých oborů a z jakých oblastí uchazeči pochází.

„Nepochybně vznikaly chyby při stanovování pořadí dětí," řekl rovněž Bek v návaznosti na to, že Cermat narychlo opravoval chyby ředitelů v pořadí přijatých. „Jsem daleko toho, abych kritizoval ty, kteří se dopustili těch chyb, protože bylo to poprvé," pokračoval a dodal, že udělají všechno pro to, aby se tato rizika do budoucna minimalizovala.

„Budeme hledat cesty k tomu, jak ten systém doladit tak, aby v tom příštím roce jsme se vyhnuli některým stresujícím momentům," řekl ministr, zásadní změny v systému už ale na příští rok neplánuje.

Letos poprvé se uchazeči mohli hlásit elektronicky s využitím ověřené identity zákonného zástupce. Přihlášky mohli podávat také takzvanou hybridní formou, tedy kombinací tištěných přihlášek s podporou elektronického systému, případně stejně jako v předchozích letech papírovou formou. Uchazeči si mohli nově podat tři přihlášky místo dvou, určovali na nich, na jakou školu chtějí nejvíce.

Uchazeči o studium maturitních oborů středních škol a víceletých gymnázií absolvovali v dubnu jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládala z testu z matematiky a testu z češtiny. Opravené testy zveřejnil Cermat v systému DiPSy v neděli, prohlédnout si je v systému mohou uchazeči, kteří podávali přihlášky elektronicky nebo hybridně.

Ředitel státní organizace Cermat Miroslav Krejčí o víkendu řekl, že v DiPSy nejsou ani nebudou testy ze školní části přijímacího řízení. Se zveřejněním výsledků v systému podle něj budou výsledky školních částí, uchazeči si tak budou moci najít, kolik bodů za jakou část školní přijímací zkoušky dostali.

Krejčí o víkendu řekl, že se na střední školu v prvním kole dostalo přes 90 procent uchazečů o denní studium bez uchazečů o víceletá gymnázia. Na osmiletá gymnázia si podle dat ministerstva podalo přihlášku asi 19.500 dětí, na ta šestiletá asi 7800 žáků.

Systém DiPSy vznikl s cílem zjednodušit proces přijímání na střední školy a omezit chaos, který přijímací zkoušky provázel v minulých letech. Proti předchozím rokům odpadne mimo jiné administrativa se zápisovými lístky a odvoláním.