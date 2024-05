Obří průšvih u přijímaček na střední: Část škol dala špatné pořadí uchazečů. Cermat to opravil

Cermat opravil chyby v pořadí uchazečů o studium, které mu daly některé školy. ČTK to řekl ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Chyby jsou podle něj opravené od dnešního rána. Týkaly se asi deseti až 15 škol, v součtu to byly desítky uchazečů, uvedl. Výsledky přijímacího řízení na střední školy se mají uchazeči dozvědět ve středu v systému DiPSy a na veřejně přístupném místě ve škole.

Krejčí v pondělí odpoledne informoval, že některé školy daly Cermatu špatné pořadí uchazečů. Uvedl, že systém, který uchazeče rozřazuje, nelze spustit znovu. Seřazení podle něj trvá několik sekund, ředitelé ale mají čtyřdenní zákonnou lhůtu na kontrolu.

Cermat nyní podle Krejčího udělal takové opravy v přijetí uchazečů, aby byli uchazeči přijati na školu, na kterou měli být přijati. Další chyby ze strany ředitelů Krejčí nepředpokládá. Uchazeči si letos poprvé mohli podat tři přihlášky místo dřívějších dvou, určovali na nich, na kterou školu chtějí nejvíce přiřazováním takzvaných priorit.

Problém s informacemi o pořadí uchazečů od škol řešil Cermat již minulý týden. Ve čtvrtek rozřadil uchazeče poprvé, v pátek ale rozdělení stáhl a udělal ho znovu, informoval Deník N. Důvodem byly podle serveru i tehdy chyby některých škol. „Několik desítek ředitelů špatně stanovilo pořadí uchazečů. Šest ředitelů udělalo fatální chybu, kdy nastavili více než tisíci uchazečům, že nesplnili kritéria přijímacího řízení, ačkoliv je splnili. Ti všichni pak nebyli přiděleni na školu, kam mohli být přijati,“ řekl v pátek Deníku N Krejčí.

Jednotné přijímací zkoušky se konaly v dubnu. Podle posledních dat zveřejněných ministerstvem školství se na střední školy včetně těch s výučním listem i bez něj letos hlásí do všech forem studia asi 157 000 lidí, z toho do denní formy studia téměř 152 000. Výsledky přijímacího řízení se mají uchazeči dozvědět ve středu.

Krejčí o víkendu Radiožurnálu řekl, že se v prvním kole přijímacího řízení dostalo na školu přes 90 procent uchazečů. Šlo podle něj o uchazeče v denním studiu bez uchazečů o víceletá gymnázia. Na šestiletá gymnázia se hlásí asi 7800 dětí, na ta osmiletá asi 19 500 žáků.

Uchazeči, kteří se v prvním kole nedostanou na žádnou střední školu, se mohou přihlásit do druhého kola. Společně s nimi se mohou hlásit i uchazeči, kteří se vzdají přijetí v prvním kole, nebo uchazeči, kteří se v prvním kole nikam nepřihlásili. Do maturitních oborů se v druhém kole můžou podle Krejčího hlásit jen uchazeči, kteří skládali v prvním kole jednotnou přijímací zkoušku. Ve druhém kole si mohou uchazeči podat až tři přihlášky na obory bez talentové zkoušky a až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou, stejně jako v prvním kole. Přihlášky v druhém kole budou moci uchazeči podávat do 24. května.