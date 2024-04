Úspěšný podnikatel Libor Malý pro Blesk: 6 let s rodinou Rockefellerů! Poznal zblízka démonizovaný klan

Vaše životní dráha byla propojena s rodem Rockefellerů – co vám to přineslo? A jak vnímáte řadu konspiračních teorií spojených s touto rodinou?

„V kruhu fi lantropů kolem rodiny Rockefellerů jsem strávil šest nesmírně přínosných let svého života. Potřásl jsem si rukou s tehdy 102letým Davidem Rockefellerem, zakladatelem a ikonou moderní světové filantropie, a tak se všem těm konspiracím musím ze srdce smát. Ale chápete, každý musí něčemu věřit, někam si zasadit škůdce. Protože lidé nemají osobní zkušenost, jakou jsem získal já. Pro mě to bylo setkání s vrcholem systematické ctnosti lidstva, kde jsem poznal mnoho úžasných, inspirativních lidí, kteří moje životní poznání a nastavení zásadním způsobem obohatili jako málokdo.“

Vybudoval jste úspěšnou firmu a léta se pohyboval v byznysu. Myslíte si, že podmínky pro podnikání se změnily?

„Pro mě je obtížnější mluvit o podnikání, protože se již léta věnuji hlavně filantropii. Myslím, že svět je stále komplikovanější a komplexnější. Co bylo dříve svobodně dostupné, je dnes regulované. Bohužel, na světě je příliš mnoho nectnostných lidí, kteří zneužijí jakoukoliv možnost vydělat nepoctivě peníze. Na to legislativci v Praze či Bruselu později reagují omezující legislativou. Takže si nestěžujme, můžeme si za to sami. Ti poctiví ale bohužel doplácí na ty méně poctivé.“

Nemůže za tím stát i to, že se vztahy mezi lidmi a ve společnosti zhoršují? V čem vidíte příčiny?

„Vidím těch příčin nejméně pět. První důvod je v dlouhodobém trendu šíření asertivního chování. (sebejisté prosazování vlastních názorů - pozn. red.) Před lety byla asertivita výhodná pro pár jedinců, kteří prošli »školeními« a přinášelo jim to výhody na úkor ostatních. Během mnoha let se tento způsob chování rozšířil a nyní jsou asertivní téměř všichni, což nepřináší žádný benefi t nikomu. Spíš rostoucí stres. Lidé totiž věří, že když to nejde hned, musí se do toho víc opřít, a tak nakonec vyhrají. V reálu prohrávají všichni. A to nikdo nenese lehce.“

Dobře, druhá příčina je?

„Všude se o ní a na ní široce mluví – to jsou sociální sítě. Umožňují lidem být asertivními, či spíše už hulváty. Z tepla domova, kde i těm nejméně sebevědomým nic nehrozí. Tak proč nezkusit být trochu ostřejší, že? Na sítích se perfektně šíří umění »maskirovky« (maskovaná válka, která má vnést zmatek – pozn. red.), neboli informačního boje o ovládnutí mysli co největšího počtu lidí ve svůj prospěch. Opět se tím šíří hlavně stres a strach.“

Myslíte, že svět opravdu ovládají nyní dezinformace?

„ Myslím, že možná už ano. Podívejte se na Putina – kvůli mylným informacím sám rozpoutal válku na Ukrajině a mnozí lidé věří, že je to spasitel Slovanů. Trump v Americe nestydatě lže a lidé mu to také věří… Proč se to děje? Protože každý může šířit jakoukoliv blbost, protože z toho má nějaký svůj prospěch. A protože je toho tolik, lidé se v tom logicky zcela ztrácí. S nástupem umělé inteligence myslím, že celý internet, jak ho známe, skončí. Bude to jen rychle rostoucí skládka uměle vygenerovaných textů, obrázků, zvuků a videí, které budou čistě vymyšlené studenou inteligencí, ale zcela mimo realitu. Přesto doufám, že role kvalitních, důvěryhodných médií by mohla opět začít růst.“

A ty další příčiny?

„V tomhle všem vyrůstá nová generace, která logicky vůbec nechápe, co se děje, a protože všudypřítomné vymývání mozků všech proti všem neustále pokračuje, nemá kam utéct a propadá se do depresí. Bohužel, nejsmutnější je ta čtvrtá. Máme se nejlépe, jak se lidé v historii měli, a vypadá to, že na tom vrcholu všeho jsme již byli. Teď už bohužel kráčíme dolů, což není nic příjemného ke zpracování. A když zmíním poslední příčinu, ta spočívá v tom, že tempo změn neustále zrychluje tak, že už se v tom přestávají orientovat i ti nejschopnější. A proto se celý vývoj vymyká lidstvu z rukou.“

Jak vnímáte budoucnost vývoje lidstva?

„Nevím, ale z logiky věcí si myslím, že aby mohla civilizace jednou zase růst – a teď nemám na mysli hodnotu akcií na burzách, ale štěstí a pohodu většiny – musí si nejprve projít opět tím nejnižším bodem. To se už v minulosti lidstva stalo mnohokrát, tak si přejme, abychom to tentokrát všichni spolu zvládli. Mám pocit, že tentokrát jde přece jen o něco většího a neočekávanějšího než dříve. Jen netuším, jaké jsou časové horizonty téhle transformace. Roky? Desítky, či stovky let?“