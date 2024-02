Další protest zemědělců: Traktory vyjíždí napříč Českem, blokády měst sedláci neplánují

Na protestní jízdu proti agrární politice Evropské unie se dnes ráno po 07:30 od areálu společnosti Obila v kutnohorském Karlově vydalo kolem 100 traktorů a další zemědělské techniky z Kolínska a Kutnohorska. Zemědělci se tak připojují ke společným evropským protestům. Protestní jízdy se konají dnes po celém Česku, na hranicích se Slovenskem, Polskem a Německem a také v ulicích a okolí velkých měst. Hlavní protest je plánovaný od 10:00. Vyrazit by podle Agrární komory ČR mělo více než 2000 zemědělských strojů, ve Středočeském kraji zhruba 320.

Traktory se v koloně pohybují zhruba třicetikilometrovou rychlostí. „Jsme si vědomi toho, že dopravu budeme značně zdržovat, ale už jsme zoufalí a potřebujeme se nějak ozvat, protože to, co na nás jde z Evropy, nám život hodně ztěžuje,“ řekl předseda kolínské agrární komory a místopředseda Zemědělské akciové společnosti (ZAS) Bečváry Vojtěch Kšírl.

Z Kutné Hory se stroje vybavené transparenty a vlajkami společně přesouvají po silnici I/38 do Kolína, kde se na kruhovém objezdu po průjezdu Havlíčkovou ulicí rozdělí do různých směrů. „Kutnohorští pojedou na Kačinu, část kolínských na Křečhoř, ale i do jiných směrů,“ řekl Kšírl. Do Kolína míří od Poděbrad také kolem 30 strojů z Nymburska.

Ve Středočeském kraji bude na silnicích přibližně 300 zemědělských strojů, v každém okrese mezi 35 až 50, nejvíce zřejmě na Kolínsku. Dopoledne se vydají na protestní jízdy zejména kolem měst.

„Většinou traktory s návěsy„

Moravskoslezští zemědělci budou protestovat na třech hraničních přechodech s Polskem a také v Opavě. „Pojedou nejenom traktory, ale většinou to budou traktory s návěsy. V Opavě bude průjezd městem, bude to taková demonstrativní jízda s tím, že se nebude nic brzdit nebo zpomalovat,“ řekl ředitel Regionální agrární komory Ostravsko Robert Kučera.

Zemědělci z Ústeckého kraje vyrazí z letiště Březno u Chomutova. Do kolony se zapojí zhruba 80 zemědělských strojů. Budou pokračovat přes obchvat kolem Chomutova k hraničnímu přechodu Hora Sv. Šebestiána, kde se sejdou s kolegy z Německa.

Z jihu Moravy vyjedou až dvě stovky traktorů a další zemědělské techniky na hraniční přechod se Slovenskem u Hodonína. Slovenská zemědělská a potravinářská komora (SPPK) ohlásila na čtvrtek největší protesty svého druhu v historii Slovenska. S českými farmáři by se Slováci měli potkat právě na hraničním přechodu Holíč/Hodonín. Protestující zemědělci z Brněnska, Vyškovska a Blanenska se sjedou na okraji Brna a ze čtyř směrů pojedou ulicemi krajského města, o blokádu jít nemá.

Zemědělci v Královéhradeckém kraji do protestu nasadí přibližně 200 traktorů a další zemědělské techniky. Hlavní protest asi s 60 stroji bude dopoledne na hraničním přechodu do Polska v Náchodě. V Pardubickém kraji vyjede více než 120 souprav zemědělské techniky. Demonstrační jízdy budou ve všech čtyřech okresech regionu. Na hraničním přechodu v Dolní Lipce na Orlickoústecku se také uskuteční setkání s polskými zemědělci. Sedláci z Vysočiny na hranice nepojedou, budou projíždět vybranými trasami po kraji a otáčet se na kruhových objezdech.

V Olomouckém kraji se zapojí zemědělci ze všech pěti okresů. Zemědělská technika projede ulicemi Olomouce, Prostějova, Přerova a Šumperka. Jeseničtí farmáři budou protestovat spolu s polskými kolegy na hraničním přechodu.

Na hranici s Polskem a Německem by měli vyrazit někteří zemědělci z Mladoboleslavska. V Jihočeském kraji se na několika místech sjede na tři stovky traktorů a jiných zemědělských strojů. Krátce zablokují například i příjezd k hraničnímu přechodu do Německa ve Strážném na Prachaticku.

Protesty zemědělců se ve čtvrtek uskuteční i v dalších zemích střední a východní Evropy. V Česku je pořádají Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství. V pondělí část zemědělců demonstrovala před ministerstvem zemědělství v Praze, protestní jízdou se stovkami traktorů částečně zablokovali magistrálu. Požadovali, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu, tedy unijní Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050. Od tohoto protestu se ale hlavní zemědělské organizace distancovaly.