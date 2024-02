Kde vězí pravda o Temu? Expert popsal, proč čínské aplikace často působí jako špionážní

Obavy z čínských aplikací podnítila sociální síť TikTok, dnes jedna z nejpopulárnějších na světě. Jeho aplikace sbírá velké množství dat, o kterých není jasné, kde končí, dost možná k nim má přístup tamní komunistická vláda. Před používáním této sociální sítě varovaly tajné služby po celém západním světě, v některých zemích mají dokonce vojáci či politici zakázáno na služebních zařízeních TikTok využívat.

Když se proto objevila další čínská služba s nejasným pozadím, jejíž aplikaci si začaly na mobily instalovat tisíce lidí, úřady i lidé z kyberbezpečnostní oblasti byli hned v pozoru. Temu má bezesporu agresivní reklamní praktiky, jeho obchodní model založený na velmi levném zboží a prodělávání také zvedá obočí. Je i jeho aplikace nebezpečná?

„Temu, stejně jako v podstatě všechny čínské aplikace, sbírá ze zařízení uživatelů mnohem více informací, než co je v našem západním prostoru považováno za běžné a legitimní. Detailní analýza téměř jakékoli čínské aplikace může západním uživatelům připadat jako špionážní aplikace,“ uvedl pro Blesk Zprávy kyberbezpečnostní expert Petr Kadrmas ze společnosti Check Point Software Technologies.

Prohlášení, že jde o nejagresivnější software současnosti – což ve veřejném prostoru ze stran některých firem skutečně zaznělo – jsou ale podle něj za hranou. „Některé vyhrocené komentáře v médiích pochází od společností, které sledují vlastní zájmy,“ upozornil Kadrmas.

Podle něj předchozí verze Temu skutečně shromažďovaly přehršel informací, většinou to dělaly verze pro čínský trh. „Z našeho průzkumu vyplývá, že novější verze, které jsou určeny pro jiné trhy, shromažďují informací výrazně méně. Ale stále je jich více, než je běžný průměr,“ popsal expert pro Blesk Zprávy.

Kadrmas připomněl, že za Temu stojí čínský technologický gigant PDD, který už má na kontě podobnou aplikaci – Pinduoduo. Ta skutečně měla řadu nebezpečných funkcí. „Aplikace byla k dispozici v čínských obchodech s aplikacemi a snažila se získat na zařízení citlivá práva, vyhnout se bezpečnostním mechanismům a instalovat škodlivé komponenty maskované za legitimní soubory,“ líčí expert.

„I když je to jiný případ než Temu, opatrnost je vždy na místě. Jak při nakupování, tak při práci s aplikacemi a zejména při udílení přístupových práv,“ radí Kadrmas, jehož pozice má plný název Beyond the Perimeter Security Expert, Eastern Europe z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.

Certifikát o práci s daty

Temu argumentuje, že k nepovolenému sběru citlivých dat skrze jeho aplikaci nedochází. Sabina Nallim z PR kanceláře Temu v Evropě Blesk Zprávám napsala, že obchod získal od zkušební organizace DEKRA bezpečnostní certifikaci MASA.

„Certifikaci MASA představila v červenci 2022 organizace App Defense Alliance (ADA) iniciovaná společností Google. Jedná se o program pro zlepšení bezpečnosti aplikací na základě nezávislého bezpečnostního posouzení třetí stranou,“ uvádí Temu s tím, že certifikace je součástí úsilí „dodržování nejvyšších standardů bezpečnosti a ochrany osobních údajů uživatelů“.

Podle obchodu proces certifikace podrobně zkoumá nakládání s daty, šifrování, ověřovací mechanismy a dodržování oborových standardů ochrany soukromí hodnocenou aplikací.

Temu má více zásilek než Apple

Temu ve svém prohlášení také připomíná, že patří mezi nejstahovanější aplikace. To je pravda. Služeb tohoto obchodu využívá tolik lidí, že to začíná proměňovat oblast letecké dopravy z Číny, píše agentura Reuters. Zákazníci na Západě si z čínských eshopů objednávají tolik zboží, že to letadla přestávají stíhat dovážet.

Podle agentury, která odkazuje na federální informace, jen Temu a Shein, další velký levný čínský obchod, posílají do USA denně 600 tisíc zásilek. Objem už zvedá ceny letecké dopravy z klíčových obchodních center, jako je Hong Kong nebo Kanton.

Společnost Cargo Facts Consulting uvádí, že Temu posílá denně 4000 tun zboží. Shein 5000 tun, Alibaba 1000 tun a TikTok (zatím obchod provozuje jen v USA) 800. Pro porovnání – Apple, jeden z největších technologických výrobců světa, přepravuje podle agentury denně „jen“ 1000 tun zboží. Temu je z tohoto hlediska už čtyřikrát větší.