Nefunguje!? Start systému pro přihlášky na střední byl odložen na zítřek, politici volají po odpovědnosti

Elektronický systém přihlašování na střední školy je opravený a je potřeba ho otestovat. ČTK to dnes v poledne řekl ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Odpoledne chce zkontrolovat opravy, které přes noc programátoři udělali. Takzvané penetrační testy chce dělat dnes večer či v pátek. Systém, který se měl uchazečům otevřít dnes v noci, by měl podle Krejčího fungovat v pátek večer.

„Platí, že zítra (v pátek) večer to poběží,“ řekl Krejčí.

Bek: Příští týden rozhodneme o možném prodloužení termínu podávání přihlášek

Bek na síti X uvedl, že o možném prodloužení termínu podávání přihlášek na SŠ rozhodne příští týden.

Ministr redakci Blesku rovněž vzkázal, že nynější prioritou je řešení technických komplikací a teprve poté přijde na řadu analýza vzniklých chyb a vyvození politické odpovědnosti.

„Až problém bude vyřešen, budeme se věnovat analýze příčin té chyby, která způsobila odklad spuštění systému. A následně lze vyvozovat odpovědnost konkrétních lidí. Politickou odpovědnost samozřejmě nesu,“ sdělil ministr školství Mikuláš Bek.

Podle dalšího ministra „na pranýři“ byla chyba v systému objevena při finálním testování, a proto se spuštění muselo odložit. Podle Bartošových slov to má být pouze o den.

„Klíčová je z pohledu MŠMT nyní bezpečnost dat. Ráno jsme s DIA na setkání s MŠMT a Cermat nabídli případnou nadstandardní součinnost, pokud by bylo třeba. Nejde o hledání viníků, ale o zpřístupnění systému žadatelům. To očekáváme zítra. Čas na přihlašování je do 20. 2., a právě díky online způsobu přihlašování tentokrát není rozhodující pořadí podání přihlášky, času je tedy dostatek,“ vysvětlil pro Blesk Bartoš.

Další kritika

Poslanec Pavel Klíma (TOP 09), který je pověřený vedením školského výboru Sněmovny, tvrdí, že odpovědnost za nefunkční systém nese ministr školství Mikuláš Bek (STAN). „Spuštění elektronického podání přihlášek na střední školy (DiPSy) bylo odloženo z důvodu komplikací s nahráváním příloh. Jakmile Cermat problém vyřeší, bude systém znovu otestován z hlediska bezpečnosti. Za vzniklé komplikace se omlouváme. O dostupnosti systému budeme informovat,“ uvedla Fojtová.

O záležitosti chce Klíma jednat příští středu na zasedání výboru, kam už dříve byli pozváni Bek i ředitel organizace odpovědné za přípravu přijímacího řízení Cermat Miroslav Krejčí. Je nicméně možné, že výbor bude jednat ještě v bližším termínu. Poslanec chce věřit tomu, že systém začne fungovat v nejbližší době, jak ministerstvo slibuje.

„Chápu, že chybu objevili až včera (ve středu) večer. Neomlouvá je to ale, celý systém měl být odzkoušený,“ řekl Klíma. Měla by podle něj být vyvozena osobní odpovědnost. Krejčího přitom označil za zodpovědného. „Pan ministr říkal, že na to dohlédne,“ uvedl. Je podle něj ještě na zvážení, zda by nebylo možné prostor pro podávání přihlášek o dva dny prodloužit, každý den je důležitý, myslí si.

Premiér Fiala vidí časový prostor pro zápis do systému přihlášek na SŠ. Problém se spuštěním by neměl mít vliv na průběh přijímacího řízení, řekl při dnešním odletu na summit do Bruselu. „Nemám z toho žádnou radost, nicméně nemělo by to mít vliv na průběh přijímacího řízení,“ uvedl premiér. Přestože prostor pro podání přihlášek podle něj bude, „něco takového by se stávat nemělo“. Dodal, že věc je v kompetencích ministerstva školství a podle jeho informací by měl být systém spuštěn v co nejkratší době po ověření záruk.

„Elektronický systém pro podávání přihlášek na SŠ dnes v noci nemohl být spuštěn. Z důvodu řešení komplikací s podáváním příloh musí CERMAT systém znovu vystavit zátěžovým testům. Bezpečnost dat a celého systému má prioritu před dodržením termínu spuštění. Na podání přihlášky je čas až do 20. února. Za komplikace se omlouvám a prosím uchazeče i rodiče o trpělivost. O spuštění systému budeme informovat,“ uvedl ministr školství Mikuláš Bek.

Opozice či expremiér Mirek Topolánek si neodpustili kritiku. „Co dělal Cermat doteď? Jak je možné, že se problém s nahráváním příloh objevil až dnes - v den, kdy se systém spouští naostro? Amatérismus digitalizace pod taktovkou této vlády nezná hranic...“ napsala na X Jana Berkovcová (ANO). „Elektronický systém pro přihlášky na střední školy by měl převzít a spravovat @rohlikcz,“ komentoval Topolánek. „Být v devítce v tomhle školním roce, to je vyloženě za trest,“ napsal populární učitel Daniel Pražák.

Přihlašovat se lze i papírově

Přihlášky bude možné kromě elektronického způsobu podávat také papírovou formou s podporou elektronického systému, případně zůstat stejně jako v předchozích letech u papírové formy.

Žáci si budou nově moci podat tři přihlášky místo dvou, určí na nich, na jakou školu chtějí nejvíce. Uchazeči budou do oborů přijati na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a svých priorit. Přihlásit se mohou elektronicky, papírovou formou s podporou elektronického systému nebo čistě papírovou formou. Přihlášky mohou podávat do 20. února.

Elektronický systém podávání přihlášek je propojený se základními registry. Digitální a informační agentura (DIA) proto posílila o 45 procent systém Identity občana, aby vydržel očekávaný nápor uživatelů. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) i Cermat opakovaně vyzývali rodiče a uchazeče, aby všichni nevyužívali první a poslední chvíli možnosti přihlášení, na který mají 20 dnů. Čas a datum podání přihlášky na střední školy neovlivňuje šanci na přijetí na školu.

Přihlášku musí podat všichni uchazeči o studium na střední škole, i ti, kteří se hlásí jen na nematuritní obory. Žáci, kteří se již v listopadu přihlásili do oborů s talentovou zkouškou, se mohou nyní přihlásit až do tří oborů bez talentové zkoušky. Do přihlášky musí doplnit priority i k oborům s talentovou zkouškou.

Pokud se lidé přihlásí do elektronického systému pomocí Identity občana, vyplní se jim automaticky údaje dítěte i zákonného zástupce na přihlášce. Následně si vyberou školy a určí si prioritu. Po výběru školy zjistí, jaké přílohy školy vyžadují a nahrají je do systému. Přihlášku uloží, na e-mail jim přijde potvrzení. Pokud by chtěli v přihlášce něco změnit, můžou to udělat do 20. února.

Pokud se lidé rozhodnou vyplnit přihlášku v systému bez využití ověřené identity, budou muset všechny osobní údaje vyplnit sami. Po uložení do systému jim přijde vygenerovaný dokument se základními informacemi o zákonném zástupci, dítěti i školách, na které se dítě hlásí. Tento papír musí podepsat a doručit do škol fyzicky. V případě papírové formy musí lidé vyplnit přihlášky na všechny školy a ke každé přiložit přílohy. Přihlášky pak budou muset doručit do škol, ředitelé středních škol následně musí přihlášky přepsat do systému.

Žáci budou při úspěšném zvládnutí zkoušek a dostatečné kapacitě školy přijati do oboru, u kterého mají nejvyšší prioritu. Pokud danou školu odmítnou, vzdají se tak svého místa a budou si muset podat novou přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek.

Ministerstvo žákům doporučilo, aby si podali přihlášku alespoň do jednoho oboru s maturitou. Uchazeči, kteří se hlásí na maturitní obory, musí absolvovat jednotnou přijímací zkoušku, která se koná v prvním kole přijímacího řízení. Bez jejího absolvování v prvním kole nemůžou být přijatí na maturitní obory ani v kole druhém.