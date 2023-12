Zdržet porod kvůli rodičáku vyšším o 50 tisíc? Porodník: Nedovedu si to představit

Uspíšit nebo pozdržet porod kvůli tomu, aby se dítě narodilo až po silvestrovské půlnoci, jako první v Česku, v kraji nebo jen po půlnoci, je pro porodníka nemyslitelné. ČTK to řekl Ondřej Šimetka, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. „I u plánovaných porodů, ať už jde o vyvolání nebo o plánovaný císařský řez, se striktně řídíme stavem těhotenství,“ uvedl Šimetka. Kvůli zvýšení rodičovské podle něj porod nikomu neodložili, zajímaly se o to dvě ženy.

Porodit první dítě Česka, kraje nebo města s sebou každoročně nese určitou finanční částku. Letos se ale přidává i rozdíl ve výši rodičovského příspěvku, který vyplácí stát. Zatímco rodiče dětí narozených ještě v roce 2023 dostanou jako rodičovský příspěvek postupně vyplaceno 300 000 korun, rodiče dětí narozených od 1. ledna 2024 budou mít tento příspěvek o 50 000 korun vyšší. Příspěvek pro rodiče vícerčat se zvyšuje o 75 000 korun na celkových 525 000 korun. Vyplácení dávky se zkrátí z maximálně čtyř let na nejvýše tři roky.

„Byly dvě ženy, které se zajímaly, zda bychom jim plánovaný porod místo 29. prosince nemohli naplánovat až na 2. ledna. Ale nikomu jsme porod kvůli zvýšení rodičovské neodložili, oběma ženám jsme situaci vysvětlili,“ doplnil Šimetka.

Porodníci podle něj vůbec neřeší, zda se dítě narodí před silvestrovskou půlnocí nebo až po ní, a většinou to nezajímá ani rodící ženy. „Nedovedu si představit, že by porod někdo urychloval nebo zpomaloval. Když to vyjde a dítě se narodí jako první v kraji, je to pro nemocnici i maminku pěkné, ale obvykle se to dozví spíš náhodou. Navíc toto prvenství je spojeno s návštěvou politiků a z toho ženy často radost nemají,“ doplnil přednosta gynekologicko-porodnické kliniky.

V českém porodnictví je navíc silný trend podpory přirozených porodů, které se u zdravých žen odehrávají s co nejmenším počtem zásahů ze strany zdravotníků.

Naposledy se rodičovský příspěvek zvyšoval v lednu 2020. Tehdy ale byla situace jiná, na zvýšení příspěvku o 80 000 korun měli tehdy nárok nejen rodiče dětí narozených od 1. ledna 2020, ale i rodiče dětí do čtyř let, kteří rodičovský příspěvek od státu k tomuto datu ještě nedočerpali.