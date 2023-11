Zlevňování benzinu v Česku se zastavilo. Experti ale přidali dobrou zprávu

Průměrná cena nafty v Česku klesla za poslední týden o deset haléřů na 39,31 koruny za litr. Levnější diesel byl naposledy v polovině září. Cena benzinu po říjnovém poklesu nyní stagnuje. Litr naturalu se na čerpacích stanicích ve středu prodával v průměru za 38,85 koruny, stejně jako o týden dříve. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle analytiků by mělo zlevňování pokračovat i v následujících dnech.

Na ceny paliv v uplynulých dnech působil podle analytika Purple Trading Petra Lajska pokračující pokles ceny ropy na trhu. „Z té již vyprchalo válečné prémium, které ceny ropy nabraly po propuknutí konfliktu na Blízkém východě. Aktuálně je cena ropy Brent dokonce pod úrovní před začátkem války,“ řekl Lajsek. Za jejím zlevňováním podle něj stojí zejména růst obav o zdraví globální ekonomiky. Negativně se naopak projevil vývoj české koruny, která je důležitá pro import ropy a pohonných hmot.

Situace na trhu podle analytiků nahrává dalšímu zlevňování pohonných hmot. „V nejbližším týdnu čekáme další zlevňování. U benzinu by měl být pokles cen o více než 50 haléřů,“ řekl manažer Finlord Boris Tomčiak. Upozornil, že v předchozích dnech evropské velkoobchodní marže poklesly u benzinu, naopak u nafty mírně stouply.

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka by ceny paliv mohly v případě, že vydrží propad ropy z posledních dní, klesnout až k srpnovým úrovním. „To znamená do rozmezí 37 až 38 korun za litr nafty i benzinu,“ řekl Tyleček. Vývoj na trhu podle něj napovídá o rychlejším poklesu u benzinu, teplé počasí naopak svědčí zlevňování nafty. S pokračujícím zlevňováním počítá i Lajsek, podle něhož by měla dál působit na ceny levnější ropa. „Průměrná cena nafty i benzinu by tak mohla spadnout i pod 38 Kč za litr,“ tvrdí Lajsek. Zároveň ale varoval před další eskalací konfliktu na Blízkém východě, která by mohla trend poklesu cen otočit.

Nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze. Litr naturalu vyjde v metropoli průměrně na 40,72 koruny a stejné množství nafty na 40,94 koruny. Ve všech ostatních krajích jsou průměrné ceny pohonných hmot pod 40 korunami za litr, a to jak u naturalu, tak dieselu.

Nejlevněji tankují řidiči benzin v Ústeckém kraji s průměrnou cenou 38 korun za litr. Nafta vychází nejlevněji v Královéhradeckém kraji, v průměru za 38,76 koruny.

Paliva v Česku zlevňují od začátku října. Předtím zhruba čtyři měsíce zdražovala. V meziročním srovnání jsou pohonné hmoty nyní výrazně levnější. Před rokem platili motoristé za benzin zhruba o tři koruny více a nafta byla dražší o 6,90 koruny.