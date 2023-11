Eurostat ukázal ceny energií v Česku a v Evropě: Elektřinu máme 9. nejdražší!

O metodice výpočtu cen za energie informoval letos v září Český statistický úřad (ČSÚ). Nebyla prý optimální, když ČSÚ posílal Eurostatu (Evropskému statistickému úřadu) nabídková čísla, přičemž většina zákazníků platila za energie méně peněz.

ČSÚ tak poslal reálná čísla (kolik opravdu Češi platí) a vše se přepočítalo. Suma sumárum, i tak patříme do první třetiny zemí s nejdražší energií. A jak jsou na tom naši sousedé? Více platí jen Němci. Naopak levněji je jak v Polsku a na Slovensku, ale dokonce i v Rakousku.

Porovnání cen elektřiny a plynu v Česku a v zahraničí | Infografika Blesku Porovnání cen elektřiny a plynu v Česku a v zahraničí | Infografika Blesku

„Problém je v tom, že každý stát měl odlišnou míru státní podpory. Všechny státy uplatňují cenové stropy, ale některé mají i docela silné úlevy DPH,“ řekl Blesku Jiří Gavor z Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE). „Tabulka tak ukazuje nejen úroveň cen elektřiny, ale odlišnou míru státní podpory,“ vysvětlil Gavor, který však upozornil i na rozdílné podpory jednotlivých segmentů. „Například Maďaři i Slováci mířili podporu na domácnosti, a ne už tak na průmysl. Tohle se jim vrátí jako bumerang v podobě zvýšených cen výrobků a služeb. Nehledě na to, že přehnaná podpora zatěžuje i státní kasu, což není trvale udržitelné,“ dodal Gavor.

Rozhodují i »úplatky« voličům

Ceny elektřiny a plynu v jednotlivých zemích ovlivňují různé faktory. A samozřejmě i politika. „Pořád jsou v Evropě nějaké volby, a kdo chce uplatit voliče, tak ceny energií mimořádně zadotuje,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček, podle kterého se ve druhém pololetí změní pořadí států. „Jsou i země, které mají cenové stropy jinde. U nás se dotovalo POZE a měli jsme daný cenový strop, což byla velká podpora, na kterou se ale musely někde vzít peníze,“ dodal Křeček.

Plyn: Pod průměrem EU

S cenami plynu v Česku je to lepší. Se sumou 2,80 Kč za kWh jsme i pod průměrnou cenou celé EU (2,92 Kč) na 11. příčce. Co se týče sousedů, vyšší ceny plynu jsou v Německu i v Rakousku. „Němci tradičně neuplatňují dotace, aby se uměle snižovala cena. To Rakousko elektřinu silně zadotovalo, ale plyn už nikoliv,“ řekl Gavor. Méně než Češi platí Slováci i Poláci. „Počkejme si na čísla za druhé pololetí. S plynem to bude ještě lepší, až se projeví snížení jeho ceny,“ řekl Gavor.