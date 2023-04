Drogerie zdražuje, Češi nakupují jinak. Zástupci firem Blesku vysvětlili, proč ceny zvedli

Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) z ledna 2023 se inflace ostatního zboží a služeb, mezi které patří také drogistické zboží, zvýšila o 13,5% oproti lednu roku 2022. Co za tím stojí? „Hlavním důvodem výrazného zdražování jsou především energie,“ řekl Blesk Zprávám Petr Špaček předseda správní rady a ředitel společnosti Melitrade a.s. vlastnící mj. značku Linteo.

Značka Linteo produkuje mnoho zboží, které je určeno ke každodennímu užívání, mezi takové zboží patří například toaletní papír, vlhčené ubrousky, papírové kapesníky, utěrky, ubrousky, vatové výrobky a mnohé další. A právě tyto produkty všech brandových značek napříč trhem patří podle nákupního rádce Heureka mezi jedny z těch nejvíce zdražujících.

Ředitel Melitrade a.s. Petr Špaček popsal Blesk Zprávám složitý proces, který stojí za navyšováním cen drogistického zboží: „Je potřeba si uvědomit, že zpracování a výroba hygienických papírových produktů je výrazně energeticky náročná. Na zpracování dřeva, rozvláknění, výrobu papíru a výrobu hotových produktů je potřeba obrovské množství energie. A jak je všeobecně známo, tak veškeré energie mají obrovský nárůst. Před krizí se plyn a elektřina prodávaly za 30-40 euro (v přepočtu zhruba 707-943 českých korun, pozn. redakce) a v době krize za deseti- až patnáctinásobek více.“

Nezvyšují se však jen ceny energií – ceny surovin také rostou. „Dále docházelo k obrovským nárůstům cen surovin, které se obchodovaly. Bylo období, kdy suroviny stály cca 900 euro (v přepočtu zhruba 21 223 českých korun, pozn. redakce) a v době krize se cena vyšplhala až ke 2000 eur (v přepočtu zhruba 47 161 českých korun, pozn. redakce),“ vysvětlil ředitel Melitrade a.s.

„K tomu je potřeba přičíst nárůsty cen obalů a dalších součástí konečného produktu, který zákazník vidí na prodejně,“ dodal Špaček.

Drogerii dm se například podařilo udržet v uplynulém obchodním roce 2021/2022 interní inflaci (průměrnou cenu prodaného kusu) prodejních cen na pouhých 0,67%, sdělil Blesk Zprávám manažer komunikace dm drogerie Ing. Jiří Peroutka. Stojí za tím však mnoho práce, kdy drogerie prověřuje každý pohyb nákupních cen ze strany dodavatelů. Ty pak projedná a snaží se minimalizovat vlivy na navýšení prodejních cen. „Větší míra automatizace, digitalizace a prohloubení mezinárodní spolupráce přispěly k nárůstu efektivity a produktivity práce,“ dodal mluvčí dm drogerie k tomu, jakým způsobem se společnosti podařilo ceny udržet.

Společnost v poslední době zaznamenala, že zákazníci nakupují stále častěji. „Od začátku kalendářního roku pozorujeme, že zákazníci nakupují stále častěji, přičemž výše průměrného nákupu se téměř nezměnila. Výrazné výkyvy ve změnách zákaznických preferencí zatím nepozorujeme,“ řekl Peroutka Blesk Zprávám.

Jak se lidé snaží ušetřit

Lidé se snaží ušetřit, a proto častěji vyhledávají akční nabídky a privátní značky. „Zákazníci se více zaměřují na akční nabídky, navyšuje se tedy poměr zboží prodaného v letákových akcích. Zároveň významně narůstá prodej privátních značek, které jsou kvalitativně srovnatelné s brandovými produkty, ale za podstatně nižší prodejní cenu,“ řekla manažerka komunikace drogerie Rossmann Olga Stanley Blesk Zprávám.

Zákazníci si v poslední době velice oblíbili také privátní značky společnosti dm. „Dlouhodobě zaznamenáváme stále větší oblibu našich privátních značek, které u zákazníků vítězí díky skvělému poměru vysoké kvality a výhodné ceny. V meziročním srovnání za období leden a únor vzrostly odprodeje produktů dm značek o více než 18 %. Téměř každý druhý prodaný produkt pochází ze sortimentu privátních dm značek,“ sdělil Blesk Zprávám manažer komunikace dm drogerie.

Nakupující častěji sahají po levnějších produktech. „Velikost a růst zákaznického koše nekopíruje růst inflace, dalo by se říct, že se pohybuje kolem průměrných hodnot loňského roku. Inflace ve spotřebitelském koši je výrazně nižší, než čisté porovnání navýšení jednotlivých prodejních cen, a to díky přelivu zákazníku k výrobkům v nižších cenových hladinách,“ uvedla Olga Stanley.

Co bude dál

V nejbližších měsících by však měly ceny stagnovat. „Spíše teď bude docházet ke stagnaci, a to minimálně do zhruba poloviny roku. Situace se pomalu začíná zklidňovat, ale je potřeba si uvědomit, že zásoby obalů surovin a ostatních komponentů pro výrobu se nenakupují ze dne na den, ale tvoří se určité zásoby na delší období a to je stále za vyšších nákladů. Proto v nejbližších týdnech či měsících pravděpodobně neočekáváme snižování cen, ale ani jejich navyšování,“ řekl Petr Špaček Blesk Zprávám.

„Myslím, že se vzhledem k vývoji trhu můžeme těšit i na silnější slevové nabídky ze strany brandových dodavatelů,“ dodala Olga Stanley za drogerii Rossmann.